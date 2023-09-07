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Валерій Савицький, редактор ленты

Фейковые выборы: агрессор планирует привлечь “гастролеров” с территории РФ

Вибори у Росії
Фото: Getty Images

Во время запланированных с 8 по 10 сентября фейковых выборов на временно оккупированных территориях Украины, российские захватчики намерены привлечь студентов “волонтерских движений”, бюджетников, а также – гастролеров из РФ.

В ходе нелегальных выборов на участках будет работать специально подготовленная “массовка” со стороны врага, сообщает Центр национального сопротивления.

Подготовку к “выборам” россияне начали давно. В частности, сегодня, 7 сентября, последний день “досрочного голосования”, которое оккупанты проводят на улицах и по месту жительства. Зато в пятницу, 8 сентября, россияне откроют “участки”, которые будут работать в течение трех дней.

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— Учитывая, что эти “участки” будут пустыми, то оккупанты готовятся к созданию пропагандистской картинки. Так, завтра (8 сентября. – Ред.) на ВОТ не будут работать бюджетные учреждения, а их работники будут организованно голосовать на определенных участках под наблюдением заранее расставленных камер “журналистов”, — отмечается в сообщении ЦНС.

Тот факт, что участки преимущественно будут пустыми, россияне тоже смогут объяснить своей аудитории. Они будут убеждать, что большинство населения проголосовало по месту жительства.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью запланированных РФ фейковых выборов на временно оккупированных территориях, является налаживание насильственной мобилизации.

По данным партизанского движения АТЕШ, после псевдовыборов в Луганской области российские оккупанты планируют провести мобилизацию для пополнения рядов ВС РФ.

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