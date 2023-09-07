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Валерій Савицький, редактор стрічки

Фейкові вибори: агресор планує залучити “гастролерів” з території РФ

Вибори у Росії
Фото: Getty Images

Під час запланованих з 8 по 10 вересня фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України, російські загарбники мають намір залучити студентів “волонтерських рухів”, бюджетників, а також – “гастролерів” із РФ.

Під час нелегальних виборів на дільницях працюватиме спеціально підготовлена “масовка” з боку ворога, повідомляє Центр національного спротиву.

Підготовку до “виборів” росіяни розпочали давно. Зокрема, сьогодні, 7 вересня, останній день “дострокового голосування”, яке окупанти проводять на вулицях і за місцем проживання. Натомість у п’ятницю, 8 вересня, росіяни відкриють “дільниці”, які працюватимуть упродовж трьох днів.

– Враховуючи, що ці “дільниці” будуть порожніми, то окупанти готуються до створення пропагандистської картинки. Так, завтра (8 вересня. – Ред.) на ТОТ не працюватимуть бюджетні установи, а їхні працівники будуть організовано голосувати на визначених дільницях під наглядом заздалегідь розставлених камер “журналістів”, – йдеться у повідомленні ЦНС.

Той факт, що дільниці переважно будуть порожніми, росіяни теж зможуть пояснити своїй аудиторії. Вони запевнятимуть, що більшість населення проголосувала за місцем проживання.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою запланованих РФ фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях, є налагодження насильницької мобілізації.

За даними партизанського руху АТЕШ, після псевдовиборів у Луганській області російські окупанти планують провести мобілізацію для поповнення лав ЗС РФ.

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Російські окупанти

гастролери, псевдовибори, РФ, ТОТ
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