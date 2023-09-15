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Валерий Савицкий, редактор ленты

Из постоянно обстреливаемых сел Херсонщины принудительно эвакуируют семьи с детьми

Из постоянно обстреливаемых сел Херсонщины принудительно эвакуируют семьи с детьми
Фото: Факти ICTV

Совет обороны Херсонской области принял решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, которые постоянно обстреливают войска агрессора.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он рассказал, что в ночь на 14 сентября оккупанты убили в Херсонской области шестилетнего мальчика, а его 13-летний брат сейчас находится в реанимации.

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— Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии. Поэтому, приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов, — отметил руководитель глава Херсонской ОГА.

Обязательная эвакуация будет проведена в следующих населенных пунктах: Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Тягинка, Ольговка, Льово, Бургунка, Николаевка, Одрадокаменка, Миловое, Качкаровка, Золотая Балка, Новокаиры, Дудчаны, Никольское, Михайловка, Гавриловка, Осокоровка, Понятовка, Токаревка, Белозерка, Береговое, Велетенское, Днепровское, Антоновка, Садовое, Камышаны, Зимовник и Приозерное.

Прокудин также объявил об увеличении продолжительности комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 06:00. Он объяснил это синхронизацией комендантского часа со световым днем.

Напомним, вечером в четверг, 14 сентября, в Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу в области не объявляли.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Евакуація, обстріл, Прокудін, Херсон
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