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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

З селищ Херсонщини, які постійно обстрілюють, в обов’язковому порядку евакуюють родини з дітьми

З селищ Херсонщини, які постійно обстрілюють, в обов’язковому порядку евакуюють родини з дітьми
Фото: Факти ICTV

Рада оборони Херсонської області ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілюють війська агресора.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він розповів, що у ніч на 14 вересня окупанти вбили на Херсонщині шестирічного хлопчика, а його 13-річний брат зараз перебуває у реанімації.

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– Малеча повинна вчитися і зростати у нормальних умовах, а не під канонаду російської артилерії. Тому ухвалили рішення щодо обов’язкової евакуації родин із дітьми з небезпечних населених пунктів, – зазначив керівник Херсонської ОВА.

Обов’язкова евакуація буде проведена у наступних населених пунктах: Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Тягинка, Льово, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Осокорівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Берегове, Велетенське, Дніпровське, Антонівка, Садове, Комишани, Зимівник і Приозерне.

Прокудін також оголосив про збільшення тривалості комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 06:00. Він пояснив це синхронізацією комендантської години зі світловим днем.

Нагадаємо, ввечері у четвер, 14 вересня, в Херсоні пролунали вибухи. При цьому повітряну тривогу в області не оголошували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Евакуація, обстріл, Прокудін, Херсон
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