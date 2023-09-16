Россияне использовали псевдовыборы на оккупированных территориях для мобилизации – ЦНС

Российские захватчики решили провести мобилизацию местных жителей на временно оккупированных территориях Херсонской и Донецкой областей для войны против Украины. Для этого агрессор использует фейковые выборы.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— На временно оккупированных территориях продолжается подготовка к началу мобилизации местного населения на войну против Родины, — отмечается в сообщении.

По данным подполья, на временно захваченной территории Херсонской области ведется подготовка к призыву военнообязанных жителей на службу в российскую армию. “Военкомат” оккупантов уже разработал мобилизационный план и начал выдачу повесток офицерам запаса. Примечательно, что захватчики работают на основе данных, которые украинцы предоставляли во время фейковых выборов и раздачи продуктовых наборов.

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Между тем в Донецкой области во время так называемых “выборов” раздали 100 повесток. Захватчики активно составляют списки лиц 2006 года рождения, которых хотят мобилизовать в 2024 году.

Напомним, 8-10 сентября в России прошли выборы глав регионов. Параллельно с территорией РФ, Кремль также провел незаконные выборы в населенных пунктах временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также в Крыму и Севастополе.

Для участия в псевдовыборах захватчики привлекли студентов “волонтерских движений”, бюджетников, а также “гастролеров” из РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что главной целью фейковых выборов РФ на оккупированных территориях Украины является налаживание насильственной мобилизации.

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