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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

Росіяни використали псевдовибори на окупованих територіях для мобілізації – ЦНС

Мобілізація в РФ
Фото: Getty Images

Російські загарбники вирішили провести мобілізацію місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Донецької областей для війни проти України. Для цього агресор використовує фейкові вибори.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

– На тимчасово окупованих територіях триває підготовка до початку мобілізації місцевого населення на війну проти Батьківщини, – йдеться у повідомленні.

За даними підпілля, на тимчасово захопленій території Херсонської області ведеться підготовка до призову військовозобов’язаних жителів на службу в російську армію. “Військкомат” окупантів уже розробив мобілізаційний план і почав видачу повісток офіцерам запасу. Примітно, що загарбники працюють на основі даних, які українці надавали під час фейкових виборів та роздачі продуктових наборів.

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Тим часом у Донецькій області під час так званих “виборів” роздали 100 повісток. Загарбники активно складають списки осіб 2006 року народження, яких хочуть мобілізувати у 2024 році.

Нагадаємо, 8-10 вересня у Росії відбулися вибори голів регіонів. Паралельно з територією РФ, Кремль також провів незаконні вибори у населених пунктах тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі.

Для участі у псевдовиборах загарбники залучили студентів “волонтерських рухів”, бюджетників, а також “гастролерів” із РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що головною метою фейкових виборів РФ на окупованих територіях України є налагодження насильницької мобілізації.

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російські окупанти

мобілізація, псевдовибори, Росія, фейкові вибори
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