Один в клочья, двум повезло: в Андреевке россияне били по своим, чтобы не сдавались
При освобождении Андреевки Донецкой области россияне, понимая, что село для них потеряно, а их военные начали массово сдаваться в плен, начали открывать огонь по своим.
Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий показал новые кадры, как штурмовая группа 2 механизированного батальона брала очередную группу пленных.
— Своих не бросаем, а уничтожаем… Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается — все наши целы, один пленный в клочья, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль, — написал он в комментарии к видео.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: скрин видео
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