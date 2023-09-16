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Валентина Летяк, редактор ленты

Один в клочья, двум повезло: в Андреевке россияне били по своим, чтобы не сдавались

У Андріївці росіяни били по своїх

При освобождении Андреевки Донецкой области россияне, понимая, что село для них потеряно, а их военные начали массово сдаваться в плен, начали открывать огонь по своим.

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий показал новые кадры, как штурмовая группа 2 механизированного батальона брала очередную группу пленных.

— Своих не бросаем, а уничтожаем… Прилет. На командном пункте тишина, все поседели. Дым рассеивается — все наши целы, один пленный в клочья, двоим повезло, и их выводят жить. На войне везение играет роль, — написал он в комментарии к видео.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 570-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин видео

Армия России, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, полон, Російська агресія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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