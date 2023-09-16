Один на шматки, двом пощастило: у Андріївці росіяни били по своїх, щоб не здавалися

Під час звільнення Андріївки Донецької області росіяни, розуміючи, що село для них втрачене, а їхні військові почали масово здаватися у полон, почали відкривати вогонь по своїх.

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький показав нові кадри, як штурмова група 2 механізованого батальйону брала чергову групу полонених.

– “Своих не бросаем, а уничтожаем”… Приліт. На командному пункті тиша, всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль, – написав він у коментарі до відео.

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Фото: скрін відео

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