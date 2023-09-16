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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Один на шматки, двом пощастило: у Андріївці росіяни били по своїх, щоб не здавалися

У Андріївці росіяни били по своїх

Під час звільнення Андріївки Донецької області росіяни, розуміючи, що село для них втрачене, а їхні військові почали масово здаватися у полон, почали відкривати вогонь по своїх.

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький показав нові кадри, як штурмова група 2 механізованого батальйону брала чергову групу полонених.

– “Своих не бросаем, а уничтожаем”… Приліт. На командному пункті тиша, всі посивіли. Дим розсіюється – всі наші цілі, один полонений на шматки, двом пощастило, і їх виводять жити. На війні везіння грає роль, – написав він у коментарі до відео.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: скрін відео

Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область, ЗСУ, контрнаступ, полон, Російська агресія
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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