Украине передадут тактические дроны с гранатометами Cerberus GHL: что о них известно

Австралийская компания Skyborne Technologies поставит украинской армии партию тактических дронов Cerberus GHL. В качестве вооружения они используют гранатометы.

Об этом заявил руководитель компании Майк Криг, сообщает Центр национального сопротивления.

По его словам, партия бесшумных и смертоносных дронов будет передана ВСУ в апреле 2024 года, поскольку разработка летательного аппарата еще не завершена.

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Перед барражирующими боеприпасами Cerberus GHL имеет ряд преимуществ: стоимость выстрела, способность обнаруживать цели во тьме, оперативная гибкость и т.д. Гранатометы позволяют тактическому беспилотнику поражать цели точнее, чем дроны-бомбардировщики.

Cerberus GHL: особенности и технические характеристики

Перед барражирующими боеприпасами Cerberus GHL имеет ряд преимуществ: стоимость выстрела, способность обнаруживать цели в темноте, оперативная гибкость и тому подобное. Гранатометы позволяют тактическому беспилотнику поражать цели точнее, чем дроны-бомбардировщики.

На официальном сайте производитель указывает, что беспилотник оснащен пятизарядным 40-мм гранатометом HAVOC. Это система вооружения с электронным управлением и скоростью 120 выстрелов в минуту, которая принимает стандартные гранатометные боеприпасы НАТО и позволяет прикрывать наземные подразделения огнем с воздуха.

Во время миссий можно использовать разные боеприпасы, выбирая нужный вариант прямо в полете. Например, дымовая граната обозначит позицию противника, светошумовая граната может быть запущена в окно во время штурма, а стандартный осколочно-фугасный заряд можно использовать против легкобронированных транспортных средств и спешившихся бойцов. И все это – во время одной миссии.

Cerberus GLH поставляется со специальным гранатометом HAVOC с электронным управлением. Он позволяет делать пять стандартных 40-мм патронов для попадания в цель.

Беспилотник может использоваться повторно, перезаряжаться и имеет дополнительное преимущество – выполнять оценку боевых повреждений.

Для Cerberus GLH характерны:

частичная защита от воды и пыли (IP54);

резервная интеллектуальная аккумуляторная система;

увеличенное время полета;

повышенная устойчивость к отдаче.

Этот БПЛА тактического уровня огневой поддержки остается самым легким дроном многозарядной огневой поддержки на рынке. Его максимальный взлетный вес (MTOW): 10 — 14 кг в зависимости от вооружения и конфигурации. Технику можно достать из солдатского рюкзака и отправить в полет за считанные минуты.

В большинстве случаев воздушная огневая поддержка тактического уровня осуществляется по принципу “выстрелил и забыл” (например, барражирующие боеприпасы, управляемые минометы), является дорогостоящей и ограничивается одноразовым применением.

Cerberus GLH эффективен по различным целям, включая легкую бронетехнику, и может решать противопехотные задачи с минимальным сопутствующим ущербом. Кроме того, после боя оператор сможет использовать Cerberus GLH для проведения оценки боевых повреждений (BDA) для критически важных целей за пределами прямой видимости (BLOS), и все это из укрытия.

Весь планер может наклоняться вверх и вниз, что позволяет направлять длинные полезные грузы, устраняя необходимость в отдельном большом громоздком подвесе.

Напомним, Великобритания передала Украине тяжелые беспилотники Malloy. Они способны транспортировать вес до 150 кг на расстояние 70 км и помогут украинским защитникам перевозить боеприпасы и оружие на линию фронта.

Тем временем Минобороны показало украинский дрон Saker Scout с искусственным интеллектом, который допустили к эксплуатации в ВСУ.

Фото: Skybornetech

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