Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо
Австралійська компанія Skyborne Technologies поставить українській армії партію тактичних дронів Cerberus GHL. В якості озброєння вони використовують гранатомети.
Про це заявив керівник компанії Майк Кріг, повідомляє Центр національного опору.
За його словами, партію безшумних і смертоносних дронів передадуть ЗСУ у квітні 2024 року, оскільки розробка літального апарату ще не завершена.
Cerberus GHL: особливості й технічні характеристики
Перед баражувальними боєприпасами Cerberus GHL має низку переваг: вартість пострілу, здатність виявляти цілі у темряві, оперативна гнучкість тощо. Гранатомети дозволяють тактичному безпілотнику вражати цілі точніше, ніж дрони-бомбардувальники.
На офіційному сайті виробник вказує, що безпілотник оснащений п’ятизарядним 40-мм гранатометом HAVOC. Це система озброєння з електронним управлінням та швидкістю 120 пострілів за хвилину, що приймає стандартні гранатометні боєприпаси НАТО і дає змогу прикривати наземні підрозділи вогнем з повітря.
Під час місій можна використовувати різні боєприпаси, обираючи потрібний варіант просто в польоті. Наприклад, димова граната позначить позицію противника, світлошумову гранату можна запустити у вікно під час штурму, а стандартний осколково-фугасний заряд можна використати проти легкоброньованих транспортних засобів і бійців, які зорієнтувалися. І все це – під час однієї місії.
Cerberus GLH постачається зі спеціальним гранатометом HAVOC з електронним управлінням. Він дає змогу робити п’ять стандартних 40-мм набоїв для влучання в ціль.
Безпілотник може використовуватися повторно, перезаряджатися і має додаткову перевагу – виконувати оцінку бойових пошкоджень.
Для Cerberus GLH характерні:
- частковий захист від води та пилу (IP54);
- резервна інтелектуальна акумуляторна система;
- збільшений час польоту;
- підвищена стійкість до віддачі.
Цей БПЛА тактичного рівня вогневої підтримки залишається найлегшим дроном багатозарядної вогневої підтримки на ринку. Його максимальна злітна вага (MTOW): 10 – 14 кг залежно від озброєння та конфігурації. Техніку можна дістати з солдатського рюкзака і відправити у політ за лічені хвилини.
У більшості випадків повітряна вогнева підтримка тактичного рівня здійснюється за принципом “вистрілив і забув” (наприклад, боєприпаси для баражування, керовані міномети), є дорогою і обмежується одноразовим застосуванням.
Cerberus GLH ефективний по різних цілях, включно з легкою бронетехнікою, і може вирішувати протипіхотні завдання з мінімальним супутнім збитком. Крім того, після бою оператор зможе використовувати Cerberus GLH для проведення оцінки бойових пошкоджень (BDA) для критично важливих цілей за межами прямої видимості (BLOS), і все це з укриття.
Весь планер може нахилятися вгору і вниз, що дає змогу направляти довгі корисні вантажі, усуваючи необхідність в окремому великому громіздкому підвісі.
Нагадаємо, Велика Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy. Вони здатні транспортувати вагу до 150 кг на відстань 70 км і допоможуть українським захисникам перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту.
Тим часом Міноборони показало український дрон Saker Scout зі штучним інтелектом, який допустили до експлуатації в ЗСУ.
Фото: Skybornetech
Завантаження
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко