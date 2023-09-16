Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо

Австралійська компанія Skyborne Technologies поставить українській армії партію тактичних дронів Cerberus GHL. В якості озброєння вони використовують гранатомети.

Про це заявив керівник компанії Майк Кріг, повідомляє Центр національного опору.

За його словами, партію безшумних і смертоносних дронів передадуть ЗСУ у квітні 2024 року, оскільки розробка літального апарату ще не завершена.

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Cerberus GHL: особливості й технічні характеристики

Перед баражувальними боєприпасами Cerberus GHL має низку переваг: вартість пострілу, здатність виявляти цілі у темряві, оперативна гнучкість тощо. Гранатомети дозволяють тактичному безпілотнику вражати цілі точніше, ніж дрони-бомбардувальники.

На офіційному сайті виробник вказує, що безпілотник оснащений п’ятизарядним 40-мм гранатометом HAVOC. Це система озброєння з електронним управлінням та швидкістю 120 пострілів за хвилину, що приймає стандартні гранатометні боєприпаси НАТО і дає змогу прикривати наземні підрозділи вогнем з повітря.

Під час місій можна використовувати різні боєприпаси, обираючи потрібний варіант просто в польоті. Наприклад, димова граната позначить позицію противника, світлошумову гранату можна запустити у вікно під час штурму, а стандартний осколково-фугасний заряд можна використати проти легкоброньованих транспортних засобів і бійців, які зорієнтувалися. І все це – під час однієї місії.

Cerberus GLH постачається зі спеціальним гранатометом HAVOC з електронним управлінням. Він дає змогу робити п’ять стандартних 40-мм набоїв для влучання в ціль.

Безпілотник може використовуватися повторно, перезаряджатися і має додаткову перевагу – виконувати оцінку бойових пошкоджень.

Для Cerberus GLH характерні:

частковий захист від води та пилу (IP54);

резервна інтелектуальна акумуляторна система;

збільшений час польоту;

підвищена стійкість до віддачі.

Цей БПЛА тактичного рівня вогневої підтримки залишається найлегшим дроном багатозарядної вогневої підтримки на ринку. Його максимальна злітна вага (MTOW): 10 – 14 кг залежно від озброєння та конфігурації. Техніку можна дістати з солдатського рюкзака і відправити у політ за лічені хвилини.

У більшості випадків повітряна вогнева підтримка тактичного рівня здійснюється за принципом “вистрілив і забув” (наприклад, боєприпаси для баражування, керовані міномети), є дорогою і обмежується одноразовим застосуванням.

Cerberus GLH ефективний по різних цілях, включно з легкою бронетехнікою, і може вирішувати протипіхотні завдання з мінімальним супутнім збитком. Крім того, після бою оператор зможе використовувати Cerberus GLH для проведення оцінки бойових пошкоджень (BDA) для критично важливих цілей за межами прямої видимості (BLOS), і все це з укриття.

Весь планер може нахилятися вгору і вниз, що дає змогу направляти довгі корисні вантажі, усуваючи необхідність в окремому великому громіздкому підвісі.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy. Вони здатні транспортувати вагу до 150 кг на відстань 70 км і допоможуть українським захисникам перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту.

Тим часом Міноборони показало український дрон Saker Scout зі штучним інтелектом, який допустили до експлуатації в ЗСУ.

Фото: Skybornetech

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