Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
ППО знищила всі 17 запущених росіянами Шахедів – Повітряні сили
Відкусила руку: в Єгипті акула напала на туристку на пляжі
На Рівненщині вчитель фізкультури побив ногами школяра
Удар по десантному кораблю та підводному човну РФ: що відомо
Оприлюднено супутникові знімки наслідків атаки ЗСУ на субмарину і корабель РФ у Севастополі
Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо

Дрони Cerberus GHL

Австралійська компанія Skyborne Technologies поставить українській армії партію тактичних дронів Cerberus GHL. В якості озброєння вони використовують гранатомети.

Про це заявив керівник компанії Майк Кріг, повідомляє Центр національного опору.

За його словами, партію безшумних і смертоносних дронів передадуть ЗСУ у квітні 2024 року, оскільки розробка літального апарату ще не завершена.

Зараз дивляться

Cerberus GHL: особливості й технічні характеристики

Перед баражувальними боєприпасами Cerberus GHL має низку переваг: вартість пострілу, здатність виявляти цілі у темряві, оперативна гнучкість тощо. Гранатомети дозволяють тактичному безпілотнику вражати цілі точніше, ніж дрони-бомбардувальники.

На офіційному сайті виробник вказує, що безпілотник оснащений п’ятизарядним 40-мм гранатометом HAVOC. Це система озброєння з електронним управлінням та швидкістю 120 пострілів за хвилину, що приймає стандартні гранатометні боєприпаси НАТО і дає змогу прикривати наземні підрозділи вогнем з повітря.

Під час місій можна використовувати різні боєприпаси, обираючи потрібний варіант просто в польоті. Наприклад, димова граната позначить позицію противника, світлошумову гранату можна запустити у вікно під час штурму, а стандартний осколково-фугасний заряд можна використати проти легкоброньованих транспортних засобів і бійців, які зорієнтувалися. І все це – під час однієї місії.

Cerberus GLH постачається зі спеціальним гранатометом HAVOC з електронним управлінням. Він дає змогу робити п’ять стандартних 40-мм набоїв для влучання в ціль.

Безпілотник може використовуватися повторно, перезаряджатися і має додаткову перевагу – виконувати оцінку бойових пошкоджень.

Для Cerberus GLH характерні:

  • частковий захист від води та пилу (IP54);
  • резервна інтелектуальна акумуляторна система;
  • збільшений час польоту;
  • підвищена стійкість до віддачі.

Цей БПЛА тактичного рівня вогневої підтримки залишається найлегшим дроном багатозарядної вогневої підтримки на ринку. Його максимальна злітна вага (MTOW): 10 – 14 кг залежно від озброєння та конфігурації. Техніку можна дістати з солдатського рюкзака і відправити у політ за лічені хвилини.

У більшості випадків повітряна вогнева підтримка тактичного рівня здійснюється за принципом “вистрілив і забув” (наприклад, боєприпаси для баражування, керовані міномети), є дорогою і обмежується одноразовим застосуванням.

Cerberus GLH ефективний по різних цілях, включно з легкою бронетехнікою, і може вирішувати протипіхотні завдання з мінімальним супутнім збитком. Крім того, після бою оператор зможе використовувати Cerberus GLH для проведення оцінки бойових пошкоджень (BDA) для критично важливих цілей за межами прямої видимості (BLOS), і все це з укриття.

Весь планер може нахилятися вгору і вниз, що дає змогу направляти довгі корисні вантажі, усуваючи необхідність в окремому великому громіздкому підвісі.

Нагадаємо, Велика Британія передала Україні важкі безпілотники Malloy. Вони здатні транспортувати вагу до 150 кг на відстань 70 км і допоможуть українським захисникам перевозити боєприпаси та зброю на лінію фронту.

Тим часом Міноборони показало український дрон Saker Scout зі штучним інтелектом, який допустили до експлуатації в ЗСУ.

Читайте також
Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів – Резніков
Резніков

Фото: Skybornetech

Cerberus GHL, дрон, ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Сили оборони мали успіх в районі Кліщіївки: Маляр про ситуацію під Бахмутом
Ганна Маляр
Один на шматки, двом пощастило: у Андріївці росіяни били по своїх, щоб не здавалися
У Андріївці росіяни били по своїх
Дуже динамічна ситуація: що зараз у Кліщіївці, поблизу звільненої Андріївки
українські військові, війна в Україні
ЗСУ знищили на Півдні три човни з окупантами та спостережний пункт – Гуменюк
військовий ЗСУ
Вибухи у Харкові та приліт у Херсоні: 570-й день війни
570-й день війни

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Горить усе: як живуть люди у прифронтовій Павлівці
Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (15.09.2023)
Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (15.09.2023)
Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (15.09.2023)
Україні передадуть тактичні дрони з гранатометами Cerberus GHL: що про них відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь