Формула мира Зеленского – это формула оружия, иного выбора нет – Данилов

Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее Вооруженные силы вернут мир, который будет безопаснее для Европы и мира. Практика дозирования в предоставлении Украине военной помощи из-за опасений вызвать раздражение Владимира Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации, является ошибочным решением. Западные партнеры должны не допустить распутывания сети военной помощи Киеву.

Об этом в своей статье “Стратегическая точка перелома” на страницах издания Украинская правда написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он напомнил, что на недавней встрече с представителями дипломатического корпуса, в очередной раз обсуждались 10 пунктов Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского и механизмы ее имплементации. В этом контексте, секретарь СНБО остановился на нескольких важных моментах Формулы, от которых будет зависеть ее полноценное выполнение.

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В частности, Алексей Данилов особо отметил пункт Формулы мира, который предусматривает вывод всех российских войск и вооруженных формирований с территории Украины и восстановление полного контроля над всеми участками государственной границы. Секретарь СНБО назвал этот пункт “ключевым элементом всей украинской инициативы, без которого вся конструкция оказывается недейственной”.

— По моему глубокому убеждению, у этой проблемы есть только одно эффективное решение – деоккупация украинских земель военным путем. Другого языка, чем язык силы и оружия, Россия и ее управленческая клика не понимают. Поэтому Формула мира – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернем мир, который будет безопасным для Европы и мира, — считает Данилов.

Глава СНБО назвал в корне ошибочной практику дозирования в предоставлении Украине военной помощи из соображений опасений, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации. По его мнению, отказ или промедление с передачей украинским Вооруженным силам современного вооружения – это прямое поощрение Кремля к дальнейшей войне, а не наоборот.

— Чем будет более убедительным для России преимущество западного оружия в руках украинцев на суше, море, в воздухе, тем ближе будут достижения наших стратегических целей, которые совпадают с целями и ценностями демократического мира, — убежден Алексей Данилов.

В качестве примера он назвал реалистичным полную или частичную ликвидацию Черноморского флота РФ, что значительно ускорило бы в России процессы поиска выхода из развязанной войны. По мнению секретаря СНБО, “это могла бы быть хорошая демонстрация отсутствия возможностей у российской армии адекватного противодействия западным технологиям, которая рисовала бы очень печальную картину дальнейших событий”. Данилов убежден, что “там, где нужна ургентная хирургия, не стоит заниматься медикаментозной терапией”.

Точка перелома, компромисс и скептицизм

В то же время, продолжает глава СНБО, есть проблема. И это “то, что знают украинцы, о чем постоянно предупреждали наши польские друзья, друзья из стран Балтии – Эстония, Литва и Латвия – до сих пор не хотят знать и отказываются поверить многие политики на обеих половинках земного полушария, от которых зависит решение о поддержке Украины и осуждении России”.

— Несмотря на то, что продолжается 570-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины. Когда вроде бы должно быть все понятно, с каким уродливым и крайне опасным образованием мир имеет дело. После десятков тысяч жертв, разрушений, непрерывных военных преступлений и преступлений против человечности, у некоторых остаются иллюзии о возможности диалога. Большая часть дороги позади и неизвестно сколько еще впереди, и именно сейчас наступает стратегическая точка перелома. Спринт, которого так все ждали, заменяется стайерской дистанцией, а здесь уже другие правила и требования к физическому состоянию спортсмена и его подготовке, — отметил глава СНБО.

Алексей Данилов убежден, что за время войны много случилось того, к чему Украина и весь мир были не готовы, но были проявлены твердость и стойкость, которые сейчас необходимы в обстоятельствах новой реальности. По его мнению, “в условиях, когда будущее вызывает страх своей неопределенностью и непрогнозируемостью, можно устать и поддаться соблазну скептицизма или компромисса, и именно на этом основывается путинский расчет. Поэтому не случайно, осознавая переломность момента, наблюдаются признаки определенной медийной подготовки общественного мнения в этом направлении”.

В этом контексте секретарь СНБО отметил, что в авторитетных и влиятельных изданиях появляются публикации, продвигающие несколько магистральных тем:

оптимизм касательно успеха Украины начал ослабевать;

украинское контрнаступление провалилось, боеспособность страны угасает с каждым днем;

Вооруженные Силы Украины не смогут освободить территории;

способность Украины выдержать войну исчисляется неделями и месяцами;

ресурсы России безграничны и нужны мировой экономике;

лучше быстро прекратить конфликт, даже если это позволит России сохранить захваченные территории.

Кремль, в свою очередь, продолжает Данилов, посылает фальшивые сигналы о собственном “миролюбии” и готовности к завершению войны, что так же замедляет принятие решения Западом о предоставлении Украине новых типов вооружения и военной техники либо увеличение поставок существующей номенклатуры.

Все это, убежден секретарь СНБО, несет угрозу, о которой написано в издании Foreign Affairs, — “медленное распутывание тщательно сплетенной сети иностранной помощи”.

В этом контексте, Алексей Данилов убежден, что для более успешного и, по возможности, быстрого выполнения Формулы мира, чтобы не произошло “распутывания сети помощи”, наши партнеры должны принять несколько следующих решений:

Во-первых, сформировать согласованную формулу собственного видения украинской победы, что создает политическую ответственность;

Во-вторых, учитывая избирательные политические циклы и возможное изменение конъюнктуры в Европе и США с точки зрения сохранения стабильности партнерства, дальновидным считается шаг по закреплению военной помощи Украине в долгосрочных циклах и законодательстве;

В-третьих, разработать и реализовать комплекс мер по нивелированию так называемой “усталости от войны”;

В-четвертых, осуществить перепланирование совместных мероприятий в рамках всех пунктов Формулы мира с точки зрения фактора времени и последовательности, имея в виду их возможный долгосрочный характер;

Напоследок, Алексей Данилов еще раз подчеркнул, что “Путин с его войной – это раковая опухоль. Если ее не удалить полностью и окончательно, только вопрос времени, когда начнется рецидив в еще худшей форме с расползанием метастаз по всему телу”.

— Или кто-то думает, что с раковой опухолью можно договориться? И еще. Любая остановка войны без поражения России будет расценена авторитарными режимами как путинская победа, и это будет сигнал к началу конфликтов и войн за территории разного рода и статуса – сначала регионального, а дальше глобального масштаба, — подытожил секретарь СНБО Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский в видеообращении 16 сентября заявил, что во второй половине сентября ожидается активизация переговоров с иностранными партнерами. Центральным событием станет Форум оборонных индустрий, участие в котором уже подтвердили 86 ведущих оборонных компаний мира из 21 страны мира.

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