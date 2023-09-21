Рада приняла 99,9% условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС – Арахамия

Верховная Рада приняла 99,9% законопроектов, которых требовал Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в блок.

Об этом в Telegram сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, 21 сентября парламент завершил рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрел в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП).

Сейчас смотрят

— Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении. И на этом все — парламент свою домашнюю работу выполнил, — отметил председатель фракции Слуга народа.

Арахамия добавил, что теперь Верховная Рада “передает эстафету” Кабинету министров и будет помогать правительству во всем, где нужна будет поддержка.

Напомним, 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

При этом Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций, которые должен выполнить Киев, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве в блоке.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.