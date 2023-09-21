Рада приняла 99,9% условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС – Арахамия
Верховная Рада приняла 99,9% законопроектов, которых требовал Европейский Союз для начала переговоров о вступлении Украины в блок.
Об этом в Telegram сообщил председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.
По его словам, 21 сентября парламент завершил рассмотрение закона о национальных меньшинствах, а также рассмотрел в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП).
— Это специфический документ и по нему есть много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении. И на этом все — парламент свою домашнюю работу выполнил, — отметил председатель фракции Слуга народа.
Арахамия добавил, что теперь Верховная Рада “передает эстафету” Кабинету министров и будет помогать правительству во всем, где нужна будет поддержка.
Напомним, 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.
При этом Еврокомиссия предоставила семь рекомендаций, которые должен выполнить Киев, прежде чем стартуют официальные переговоры о членстве в блоке.
По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года.
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