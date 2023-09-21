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Рада ухвалила 99,9% умов для початку переговорів про вступ України до ЄС – Арахамія

Верховна рада
Фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила 99,9% законопроєктів, яких вимагав Європейський Союз для початку переговорів про вступ України до блоку.

Про це у Telegram повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

За його словами, 21 вересня парламент завершив розгляд закону про національні меншини, а також розглянув у першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб (ПЕП).

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– Це специфічний документ і щодо нього є багато дискусій, але я впевнений, що ми опрацюємо його та за декілька тижнів ухвалимо в другому читанні. І на цьому все – парламент свою домашню роботу виконав, – зауважив голова фракції Слуга народу.

Арахамія додав, що тепер Верховна Рада “передає естафету” Кабінету міністрів і допомагатиме уряду у всьому, де потрібна буде підтримка.

Нагадаємо, 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Водночас Єврокомісія надала сім рекомендацій, які має виконати Київ, перш ніж стартують офіційні переговори щодо членства в блоці.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна хоче почати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року.

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Європейський Союз, Верховна Рада, Давид Арахамія, Слуга народу
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