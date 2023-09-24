Эксперт назвал два типа западного вооружения, которое изменит ситуацию на поле боя

Украина занимается перемалыванием сил россиян – это третья стадия классической войны. Вооруженным силам сегодня крайне нужны ракеты ATACMS, а также истребители F-16 с большим количеством бомб и ракет – только это поможет кардинально изменить ход событий на поле боя.

Об этом в интервью изданию OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Петр Черник.

По мнению аналитика, на сегодняшний день ситуация находится в третьей стадии классической индустриальной войны – перемалывание сил и средств противника. По его словам, на данном этапе Украине нужны ракеты MGM-140 ATACMS, большое количество которых в сочетании с авиацией может изменить ход войны, а также задекларированные 61 самолет F-16. Причем истребители должны иметь необходимое количество боекомплекта, “потому что сам по себе самолет ничего не весит”.

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Петр Черник не исключил, что вышеупомянутые моменты обсуждались в ходе 15-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате Рамштайн, однако “подробности этих переговоров неизвестны”.

— Когда дадут (ATACMS и F-16 — ред.) – не знаю. Все уперлось в одного человека, в Джозефа Байдена. И Госдеп, и Пентагон порекомендовали ему это сделать, — отметил эксперт.

Напомним, 20 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине является войной на истощение, но она не зашла в тупик. По его мнению, Киеву нужна дополнительная поддержка вооружениями.

В последнее время западные СМИ опубликовали ряд сообщений, что Джо Байден якобы одобрил передачу Украине ракет ATACMS. Издание Financial Times сообщило, что Киев получит версию ракет, оснащенную кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.

Однако 21 сентября советник по национальной безопасности президент США Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пока не будет передавать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, но этот вопрос не снят с обсуждения.

Президент Владимир Зеленский по итогам визита в США заявил, что работа по получению Украиной ATACMS продолжается, “ее результаты будут заметны через некоторое время”. По его словам, “будет так же, как с F-16”.

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