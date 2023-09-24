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Україна
Валерій Савицький, редактор стрічки

Експерт назвав два типи західного озброєння, яке змінить ситуацію на полі бою

ATACMS
Фото: Getty Images

Україна займається перемелюванням сил росіян – це третя стадія класичної війни. Збройним силам сьогодні вкрай потрібні ракети ATACMS і винищувачі F-16 з великою кількістю бомб і ракет – лише це допоможе кардинально змінити хід подій на полі бою.

Про це в інтерв’ю виданню OBOZREVATEL розповів військовий експерт Петро Черник.

На думку аналітика, на сьогоднішній день ситуація перебуває у третій стадії класичної індустріальної війни – перемелювання сил і засобів противника. За його словами, на даному етапі Україні потрібні ракети MGM-140 ATACMS, велика кількість яких у поєднанні з авіацією може змінити хід війни, а також задекларовані 61 літак F-16. Причому винищувачі повинні мати необхідну кількість боєкомплекту, “бо сам по собі літак нічого не важить”.

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Петро Черник не виключив, що вищезазначені моменти обговорювалися під час 15-го засідання Контактної групи з питань оборони у форматі Рамштайн, але “подробиці цих переговорів невідомі”.

– Коли дадуть (ATACMS i F-16 – ред.) – не знаю. Усе вперлося в одну людину, в Джозефа Байдена. І Держдеп, і Пентагон порекомендували йому це зробити, – зазначив експерт.

Нагадаємо, 20 вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні є війною на виснаження, але вона не зайшла у глухий кут. На його думку, Києву потрібна додаткова підтримка озброєннями.

Останнім часом західні ЗМІ опублікували низку повідомлень, що Джо Байден нібито схвалив передачу Україні ракет ATACMS. Видання Financial Times повідомило, що Київ отримає версію ракет, оснащену касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Однак 21 вересня радник з національної безпеки президент США Джейк Салліван зазначив, що Вашингтон поки що не буде передавати Києву далекобійні ракети ATACMS, але це питання не знято з обговорення.

Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до США заявив, що робота з отримання Україною ATACMS триває, “її результати будуть помітні через деякий час”. За його словами, “буде так само, як із F-16”.

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ATACMS, Війна в Україні, Винищувач F-16, Джо Байден
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