Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Сделаю все для переговоров между РФ и Украиной: победитель выборов в Словакии Фицо
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября

Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября

Дайджест событий за 4 октября в Украине и мире — читайте на Фактах ICTV.

Украина

Мир

Сейчас смотрят

Война в Украине, Взрыв, Владимир Зеленский, Запорожье, Російська агресія, Сумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Не выходит на связь с 3 августа: в плен оккупантов попала украинская журналистка
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
Взрывы прогремели на Сумщине: в Воздушных силах прокомментировали
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
Ожидаем больше систем ПВО перед зимой от партнеров – Зеленский
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
ЕС должен бороться за обеспечение победы для Украины — президент Чехии
Петр Павел
До конца года ядерных угроз со стороны РФ будет больше – Зеленский
Володимир Зеленський

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь