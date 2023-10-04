Малиновская Ангелина, редактор ленты
Совещание Зеленского с Будановым и взрывы в ряде областей: главные новости 4 октября
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Украина
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает определенные решения от партнеров по предоставлению ПВО перед зимой.
- Зеленский провел длительное совещание с руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым.
- 4 октября украинская разведка подтвердила высадку десанта на территорию пока еще оккупированного Крыма, в результате чего погибло много оккупантов.
- Румыния разрешит импорт зерна из Украины только по лицензиям.
- На фронте во время штурма позиций РФ вблизи Работино погиб музыкант Андрей Чепиль.
- Утром 4 октября во время воздушной тревоги в Днепропетровской области сработали силы ПВО.
- Днем 4 октября в Запорожье слышны звуки взрывов.
- В Сумской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мир
- 4 октября Нобелевскую премию по химии-2023 присудили Мунги Бавенди, Луису Брюсу и Алексею Екимову за открытие и синтез квантовых точек.
- В Венеции автобус попал в аварию, в результате чего погиб 21 человек, среди которых — четверо украинцев.
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