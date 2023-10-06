Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Германия должна присоединиться к союзникам и одобрить поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Таким образом он отреагировал на ракетный удар войск РФ по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека.

– Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, попадая в объекты гражданской инфраструктуры в Украине, должен быть ответ, — подчеркнул политик.

Сейчас смотрят

Уоллес напомнил, что Британия и Франция уже предоставили нашему государству дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP. Кроме того, Лондон поставил переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

– Теперь Германия должна отправить свои ракетные системы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции, – добавил он.

Позиция правительства Германии

Как отмечает DW, накануне канцлер Германии Олаф Шольц объяснил промедление с поставками Taurus. Он заявил, что Берлин “должен гарантировать, чтобы не было эскалации войны, и чтобы ФРГ также не стала частью конфликта”. Такое заявление он сделал на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

В то же время, он пообещал, что Германия передаст Украине еще один ЗРК Patriot.

Ранее в Минобороны ФРГ уверяли, что Германия не отказывала Украине в передаче Taurus. Однако страна не готова сделать это прямо сейчас.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверял, что вопрос предоставления Украине Taurus продвигается вперед во время внутренних дискуссий в Германии.

Читайте также
Германия немедленно должна поставить ракеты Taurus Украине и не осуждает удары по РФ — Бундестаг
Крилата ракета Taurus

Что известно о ракетном ударе по селу Гроза

Войска РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области 5 октября после 13:00. Под прицелом оккупантов оказалось здание, где находились продуктовый магазин и кафе.

На тот момент там собрались около 60 человек на поминальный обед по погибшему военнослужащему.

По предварительным данным, российские оккупанты применили ракету Искандер.

Жертвами удара стали 52 человека, двое из них скончались в больнице. Среди погибших есть ребенок.

Читайте также
Проходили поминки после перезахоронения бойца ВСУ: во время удара по селу Гроза погибли сын и вдова военного
Обстріл села Гроза, Харківська область

Источник: Deutsche Welle
Бен Уоллес, Война в Украине, Німеччина, Ракета, Російська агресія, село Гроза, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На оборону дополнительно направят 300 млрд: Рада приняла во втором чтении законопроект №10038
Верховна рада
СБУ арестовала активы трех путинских олигархов в Украине на более 17 млрд грн
В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus
У США есть варианты продолжения поддержки Украины, несмотря на проблемы с бюджетом — Пентагон
Пентагон
В Украину вернули тела 64 погибших защитников
Українські військові, армія, ЗСУ, війна
Удар РФ по Харькову: погиб мальчик и его бабушка, родители с братом – в больнице
Обстріл Харкова 6 жовтня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь