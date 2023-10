В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Германия должна присоединиться к союзникам и одобрить поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Таким образом он отреагировал на ракетный удар войск РФ по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека.

– Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, попадая в объекты гражданской инфраструктуры в Украине, должен быть ответ, — подчеркнул политик.

Уоллес напомнил, что Британия и Франция уже предоставили нашему государству дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP. Кроме того, Лондон поставил переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

– Теперь Германия должна отправить свои ракетные системы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции, – добавил он.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France.

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 5, 2023