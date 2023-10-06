В ответ на обстрел Грозы: Уоллес призвал Берлин передать Украине Taurus

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Германия должна присоединиться к союзникам и одобрить поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Таким образом он отреагировал на ракетный удар войск РФ по селу Гроза в Харьковской области, в результате которого погибли 52 человека.

– Каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению и нарушает международное право, попадая в объекты гражданской инфраструктуры в Украине, должен быть ответ, — подчеркнул политик.

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Уоллес напомнил, что Британия и Франция уже предоставили нашему государству дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP. Кроме того, Лондон поставил переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak.

– Теперь Германия должна отправить свои ракетные системы Taurus в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции, – добавил он.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 5, 2023

Позиция правительства Германии

Как отмечает DW, накануне канцлер Германии Олаф Шольц объяснил промедление с поставками Taurus. Он заявил, что Берлин “должен гарантировать, чтобы не было эскалации войны, и чтобы ФРГ также не стала частью конфликта”. Такое заявление он сделал на полях саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

В то же время, он пообещал, что Германия передаст Украине еще один ЗРК Patriot.

Ранее в Минобороны ФРГ уверяли, что Германия не отказывала Украине в передаче Taurus. Однако страна не готова сделать это прямо сейчас.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверял, что вопрос предоставления Украине Taurus продвигается вперед во время внутренних дискуссий в Германии.

Что известно о ракетном ударе по селу Гроза

Войска РФ нанесли ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области 5 октября после 13:00. Под прицелом оккупантов оказалось здание, где находились продуктовый магазин и кафе.

На тот момент там собрались около 60 человек на поминальный обед по погибшему военнослужащему.

По предварительным данным, российские оккупанты применили ракету Искандер.

Жертвами удара стали 52 человека, двое из них скончались в больнице. Среди погибших есть ребенок.

Источник : Deutsche Welle

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