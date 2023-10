У відповідь на обстріл Грози: Воллес закликав Берлін передати Україні Taurus

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Німеччина має приєднатися до союзників та схвалити постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Таким чином він відреагував на ракетний удар військ РФ по селу Гроза в Харківській області, внаслідок якого загинули 52 людини.

– Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, влучаючи в об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, має бути відповідь, – наголосив політик.

Воллес нагадав, що Британія та Франція вже надали нашій державі далекобійні ракети Storm Shadow / SCALP. Крім того, Лондон поставив переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

– Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні системи Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії та Франції, – додав він.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France.

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 5, 2023