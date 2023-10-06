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Юлія Соколова, редакторка стрічки

У відповідь на обстріл Грози: Воллес закликав Берлін передати Україні Taurus

Бен Воллес
Фото: Getty Images

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Німеччина має приєднатися до союзників та схвалити постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Таким чином він відреагував на ракетний удар військ РФ по селу Гроза в Харківській області, внаслідок якого загинули 52 людини.

– Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, влучаючи в об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, має бути відповідь, – наголосив політик.

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Воллес нагадав, що Британія та Франція вже надали нашій державі далекобійні ракети Storm Shadow / SCALP. Крім того, Лондон поставив переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

– Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні системи Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії та Франції, – додав він.

Позиція уряду Німеччини

Як зазначає DW, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив зволікання з поставками Taurus. Він заявив, що Берлін “має гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб ФРН також не стала частиною конфлікту”. Таку заяву він зробив на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Водночас він пообіцяв, що Німеччина передасть Україні ще один ЗРК Patriot.

Раніше в Міноборони ФРН запевняли, що Німеччина не відмовляла Україні у переданні Taurus. Однак країна не готова зробити це просто зараз.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевняв, що питання надання Україні Taurus просувається вперед під час внутрішніх дискусій у Німеччині.

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Крилата ракета Taurus

Що відомо про ракетний удар по селу Гроза

Війська РФ завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня після 13:00. Під прицілом окупантів опинилася будівля, де знаходилися продуктовий магазин та кафе.

На той момент там зібралися близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовослужбовцем.

За попередніми даними, російські окупанти застосували ракету Іскандер.

Жертвами удару стали 52 людини, двоє з них померли у лікарні. Серед загиблих є дитина.

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Обстріл села Гроза, Харківська область

Джерело: Deutsche Welle
Бен Воллес, Війна в Україні, Німеччина, Ракета, Російська агресія, село Гроза, Харківська область
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