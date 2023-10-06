У відповідь на обстріл Грози: Воллес закликав Берлін передати Україні Taurus

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Німеччина має приєднатися до союзників та схвалити постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Таким чином він відреагував на ракетний удар військ РФ по селу Гроза в Харківській області, внаслідок якого загинули 52 людини.

– Щоразу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню і порушує міжнародне право, влучаючи в об’єкти цивільної інфраструктури в Україні, має бути відповідь, – наголосив політик.

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Воллес нагадав, що Британія та Франція вже надали нашій державі далекобійні ракети Storm Shadow / SCALP. Крім того, Лондон поставив переносні зенітно-ракетні комплекси Starstreak.

– Тепер Німеччина має надіслати свої ракетні системи Taurus в Україну і приєднатися до Великої Британії та Франції, – додав він.

Every time Russia strikes civilians & breaks international law by targeting civilian infrastructure in Ukraine there needs to be a response. We did that with Starstreak and Storm Shadow. Germany should now send their Taurus missile systems to Ukraine and join the UK and France. — Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) October 5, 2023

Позиція уряду Німеччини

Як зазначає DW, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив зволікання з поставками Taurus. Він заявив, що Берлін “має гарантувати, щоб не було ескалації війни, і щоб ФРН також не стала частиною конфлікту”. Таку заяву він зробив на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Водночас він пообіцяв, що Німеччина передасть Україні ще один ЗРК Patriot.

Раніше в Міноборони ФРН запевняли, що Німеччина не відмовляла Україні у переданні Taurus. Однак країна не готова зробити це просто зараз.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба запевняв, що питання надання Україні Taurus просувається вперед під час внутрішніх дискусій у Німеччині.

Що відомо про ракетний удар по селу Гроза

Війська РФ завдали ракетного удару по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня після 13:00. Під прицілом окупантів опинилася будівля, де знаходилися продуктовий магазин та кафе.

На той момент там зібралися близько 60 людей на поминальний обід за загиблим військовослужбовцем.

За попередніми даними, російські окупанти застосували ракету Іскандер.

Жертвами удару стали 52 людини, двоє з них померли у лікарні. Серед загиблих є дитина.

Джерело : Deutsche Welle

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