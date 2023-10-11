У Нацгвардії показали, як на Авдіївському напрямку знищують росіян в окопах

У Нацгвардії показали, як спецпризначенці загону Омега вибивають із позицій російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Кадрами бойової роботи українських військових поділився командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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На відео видно, як спецпризначенці скидають боєприпаси на ворожі позиції.

Такі удари, зазначає Олександр Півненко, разом зі знищенням техніки та відбиттям спроб штурмів є ефективними для стримування сил ворога в цьому районі.

Активізація армії РФ біля Авдіївки

Напередодні російські війська активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Першотравневого Донецької області на Авдіївському напрямку.

У бій за підтримки танків та броньованих машин пішли підрозділи трьох механізованих бригад, які належать до 8 загальновійськової армії РФ.

Українські захисники всі ворожі атаки відбили та не допустили втрат рубежів і позицій.

У Генеральному штабі ЗСУ таку поведінку загарбників пояснюють прагненням росіян сповільнити або взагалі зупинити успішний наступ ЗСУ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку.

Наразі, каже речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, окупанти хочуть виявити слабкі місця в українській обороні, щоб згодом спробувати оточити Авдіївку та відтягти резерви Сил оборони на Авдіївський напрямок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Півненко

Фото: Олександр Півненко

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