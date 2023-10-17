Уничтоженный Су-25, рекорд украинских дронов, атака РФ по Херсонской области: главные новости 16 октября

Дайджест новостей в Украине и мире за 16 октября 2023 года — читайте в материале на сайте Факты ICTV.

В Донецкой области уничтожили уже третий российский Су-25

На Таврическом направлении уничтожен российский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25.

Это уже третий самолет такого типа за неделю, сообщил командующий ОСУВ Таврия генерал Александр Тарнавский.

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В ВСУ увеличилось количество женщин на 40% с 2021 года

Численность военнослужащих Вооруженных сил Украины увеличилась на 40%, если сравнивать с 2021 годом.

По данным Министерства обороны Украины, за два года количество женщин в армии выросло на 12 тыс. человек. Сейчас службу проходят почти 43 тыс. военнослужащих.

В ведомстве напомнили, что ранее Министерство обороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям.

Нидерланды предоставили Украине бронированные мобильные госпитали

Правительство Нидерландов передало Украине четыре баллистически-бронированных стабилизационно-диагностических мобильных госпиталя, сообщила Государственная пограничная служба.

Модули этих госпиталей рассчитаны на оказание первой медицинской помощи, проведение операций, развертывание стационара. В их составе есть даже стоматологический кабинет.

По информации ведомства, главное преимущество этих госпиталей — высокая мобильность. Его можно развернуть в любом месте, оказать необходимую медицинскую помощь и свернуть. Так эвакуация раненых солдат будет в большей безопасности от российских ударов.

Рекорд армии украинских дронов

Армия дронов установила абсолютный рекорд: около 428 единиц уничтоженной техники российских войск за неделю, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, во время российского наступления на Авдеевку беспилотники очень эффективно показали себя в обороне и уничтожении вражеской техники.

Армия РФ понесла значительные потери. Уничтожена 101 пушка, 88 бронированных машин, 75 танков и много другого оборудования.

В Киеве подключают тепло в домах

В Киеве начинают подключение к теплу жилых домов из-за стабильного снижения температуры воздуха, которое произойдет со вторника, предупреждают синоптики.

По словам мэра Виталия Кличко, решение начать отопительный сезон в Киеве является вполне оправданным. На запуск централизованной системы теплоснабжения Киева, являющейся одной из крупнейших в Европе, необходимо несколько дней.

Так столице удастся избежать перегрузки энергосистемы и сэкономить электроэнергию, которой бы киевляне много использовали, включая приборы для обогрева собственных домов.

Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами

Из Израиля в Румынию вылетел второй эвакуационный рейс со 155 украинцами, среди которых 107 женщин и 23 ребенка.

По информации посольства Украины в Израиле, из аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве рейсом в румынский город Клуж улетел второй эвакуационный борт. Украинцев перевозит авиакомпания HiSky.

РФ атаковала Херсонскую область из пяти самолетов

Российские войска атаковали вечером 16 октября Херсонскую область с пяти самолетов Су, сообщил глава военной администрации Александр Прокудин.

По предварительной информации, предоставленной ОВА, оккупанты выпустили около девяти управляемых авиабомб по четырем населенным пунктам Бериславского района. Сейчас вся информация уточняется.

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