Знищений Су-25, рекорд українських дронів, атака РФ по Херсонській області: головні новини 16 жовтня

Дайджест новин в Україні та світі за 16 жовтня 2023 року – читайте у матеріалі на сайті Факти ICTV.

У Донецькій області знищили вже третій російський Су-25

На Таврійському напрямку знищено російський одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25.

Це вже третій літак такого типу за тиждень, повідомив командувач ОСУВ Таврія генерал Олександр Тарнавський.

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У ЗСУ збільшилася кількість жінок на 40% з 2021 року

Чисельність військовослужбовиць Збройних сил України збільшилася на 40%, якщо порівнювати з 2021 роком.

За даними Міністерства оборони України, за два роки кількість жінок в армії зросла на 12 тис. осіб. Наразі службу проходять майже 43 тис. військовослужбовиць.

У відомстві нагадали, що раніше Міністерство оборони скасувало всі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад.

Нідерланди надали Україні броньовані мобільні госпіталі

Уряд Нідерландів передав Україні чотири балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні мобільні госпіталі, повідомила Державна прикордонна служба.

Модулі цих госпіталів розраховані на надання першої медичної допомоги, проведення операцій, розгортання стаціонару. У їхньомускладі є навіть стоматологічний кабінет.

За інформацією відомства, головна перевага цих госпіталів – висока мобільність. Його можна розгорнути в будь-якому місці, надати необхідну медичну допомогу та згорнути. Так евакуація поранених солдатів буде в більшій безпеці від російських ударів.

Рекорд армії українських дронів

Армія дронів встановила абсолютний рекорд: близько 428 одиниць знищеної техніки російських військ за тиждень, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні ворожої техніки.

Армія РФ зазнала знатних втрат. Знищено 101 гармату, 88 броньованих машин, 75 танків та багато іншого обладнання.

У Києві підключають тепло в будинках

У Києві починають підключення до тепла житлових будинків через стабільне зниження температури повітря, яке відбудеться з вівторка, попереджають синоптики.

За словами мера Віталія Кличка, рішення розпочати опалювальний сезон у Києві є цілком виправданим. На запуск централізованої системи теплопостачання Києва, що є однією з найбільших в Європі, необхідно кілька днів.

Так столиці вдасться уникнути перевантаження енергосистеми та зекономити електроенергію, якої б кияни багато використали, вмикаючи прилади для обігріву власних осель.

З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний рейс з українцями

З Ізраїлю до Румунії вилетів другий евакуаційний рейс зі 155 українцями, серед яких 107 жінок і 23 дитини.

За інформацією посольства України в Ізраїлі, з аеропорту Бен Гуріон у Тель-Авіві рейсом до румунського міста Клуж відлетів другий евакуаційний борт. Українців перевозить авіакомпанія HiSky.

РФ атакувала Херсонську область з п’яти літаків

Російські війська атакували ввечері 16 жовтня Херсонську область з п’яти літаків Су, повідомив очільник військової адміністрації Олександр Прокудін.

За попередньою інформацією, наданою ОВА, окупанти випустили близько дев’яти керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району. Наразі вся інформація уточнюється.

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