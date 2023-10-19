В Ізраїлі підтверджена загибель 18 українців, а не 23 – посольство України

Станом на ранок 19 жовтня після отримання офіційної інформації від ізраїльської сторони посольство України підтверджує загибель 18 наших громадян внаслідок нападу бойовиків ХАМАС. Ще один українець вважається зниклим безвісти.

Таким чином дипломати спростували інформацію посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського, який напередодні заявив про загибель 23 українців.

– Посольство закликає усіх користуватись виключно перевіреною інформацією та не публікувати дані, які не підтверджені посольством України чи МЗС України, – йдеться в заяві.

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Там також повідомили, що на території сектора Гази підтверджено загибель одного громадянина України.

Вночі 19 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по військових об’єктах угруповання Хезболла в прикордонній зоні з Ліваном.

Серед цілей – спостережний пункт, звідки вчора був відкритий протитанковий вогонь по Рош-га-Нікрі.

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