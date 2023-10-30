Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською

Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською
Фото: Факти ICTV

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, народний депутат і ексспівголова ОПЗЖ Юрій Бойко та співачка Світлана Лобода підтримали таксиста, який у Києві вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською мовою.

Так, Лобода зазначила, що готова взяти водія на роботу. Згодом співачка додавала, що нібито пропонує роботу для спільного удосконалення української мови.

Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською

Зараз дивляться

Арестович заявив, що шукає контакти таксиста, якого нібито звільнили за фактом нападу мовного Талібану. Він стверджує, що хоче йому дати грошей на час пошуку нової роботи.

Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською

Колаж Факти ICTV

Блогер та активіст Сергій Стерненко відреагував на слова Арестовича, назвавши його новоросіянином, який не допомагає коштами армії. У відповідь на цю заяву Арестович назвав Стерненка малою помийною мишею.

Читайте також
На Арестовича відкрили справу через скандальні заяви про жінок: що відомо
Олексій Арестович

Водночас колишній співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ Бойко заявив про нібито дискримінацію за мовною ознакою. За його словами, таксиста, якого начебто образили та забрали роботу, він зможе допомогти працевлаштувати.

Нещодавно в інтернеті поширилося відео мовного скандалу в Києві. На ньому дві пасажирки поскаржилися, що водій таксі Bolt не хоче обслуговувати клієнтів українською мовою. Він назвав дівчат хворими людьми російською мовою та сказав забирати речі з автівки.

Дивіться також
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові
Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Водій, Мова, скандал, Таксі, Таксі в Україні, Українська мова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
вибух дим
Армія РФ використовує дрони Ланцет для атак на пріоритетні цілі – британська розвідка
БпЛА Ланцет
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети
Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея
Вибори в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь