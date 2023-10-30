Лобода, Арестович і Бойко підтримали водія таксі, який висадив пасажирок через прохання розмовляти українською

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, народний депутат і ексспівголова ОПЗЖ Юрій Бойко та співачка Світлана Лобода підтримали таксиста, який у Києві вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською мовою.

Так, Лобода зазначила, що готова взяти водія на роботу. Згодом співачка додавала, що нібито пропонує роботу для спільного удосконалення української мови.

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Арестович заявив, що шукає контакти таксиста, якого нібито звільнили за фактом нападу мовного Талібану. Він стверджує, що хоче йому дати грошей на час пошуку нової роботи.

Блогер та активіст Сергій Стерненко відреагував на слова Арестовича, назвавши його новоросіянином, який не допомагає коштами армії. У відповідь на цю заяву Арестович назвав Стерненка малою помийною мишею.

Водночас колишній співголова забороненої проросійської партії ОПЗЖ Бойко заявив про нібито дискримінацію за мовною ознакою. За його словами, таксиста, якого начебто образили та забрали роботу, він зможе допомогти працевлаштувати.

Нещодавно в інтернеті поширилося відео мовного скандалу в Києві. На ньому дві пасажирки поскаржилися, що водій таксі Bolt не хоче обслуговувати клієнтів українською мовою. Він назвав дівчат хворими людьми російською мовою та сказав забирати речі з автівки.

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