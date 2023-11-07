Переговори про вступ до ЄС: Єврокомісія вважає, що Україна виконала 4 із 7 критеріїв

Європейська комісія 8 листопада зазначить, що Україна повністю виконала чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Про це інформує Радіо Свобода, журналісти якого отримали в розпорядження звіт щодо України – внутрішній документ Єврокомісії.

Повністю виконаними в Брюсселі вважають такі критерії:

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Впровадження законодавства, яке стосується відбору суддів Конституційного суду України, з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії.

Створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя (ВРП).

Приведення законодавства про боротьбу з відмиванням коштів у відповідність до стандартів FATF. Затвердження стратегічного плану реформування правоохоронного сектору.

Приведення законодавства України у відповідність з Директивою Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги.

Водночас Єврокомісія надасть рекомендації щодо ще трьох критеріїв, які в Брюсселі не вважають повністю реалізованими.

Йдеться, зокрема про посилення боротьби з корупцією. У межах цього кроку Україна призначила нового керівника САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та директора НАБУ (Національного антикорупційного бюро).

В Єврокомісії наполягатимуть, щоб Україна збільшила штат НАБУ, ухваливши відповідний закон.

Крім того, Брюссель рекомендує “вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу”.

Єврокомісія також закликатиме ухвалити “закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів”.

У Брюсселі зазначають, що Київ виконав ще не всі рекомендації Венеційської комісії щодо реформи законодавства про нацменшини. У звіті буде сказано, що Україна має запровадити решту зауважень “шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту”.

Вступ України до ЄС: що відомо

У червні 2022 року Україна отримала офіційний статус кандидата на вступ до ЄС. Одночасно з цим Єврокомісія надала сім рекомендацій, які вимагають реформ у різних сферах.

Київ мав їх виконати, перш ніж стартують офіційні переговори про членство.

8 листопада очікується звіт Єврокомісії про прогрес України. За його підсумками члени ЄС вирішуватимуть, чи запускати переговори про вступ нашої держави до ЄС.

4 листопада до Києва приїздила з офіційним візитом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона провела переговори з президентом Володимиром Зеленським.

За їхніми підсумками Зеленський наголосив, що почув хороші сигнали щодо руху України до початку переговорів про членство.

Джерело : Радіо Свобода

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