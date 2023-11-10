Дубинский предстанет перед судом по делу о поездке за границу по поддельным документам

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Дубинского. Дело касается подделки документов для выезда за границу во время военного положения.

После того как нардеп ознакомится с материалами производства, дело будет передано в суд.

В сообщении не озвучивается фамилия народного избранника. Однако известно, что фигурантом этого дела является Дубинский. О том, что речь идет именно о нем, сообщает и агентство Интерфакс-Украина.

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В чем подозревают Дубинского

По версии следствия, народный депутат внес ложные данные в официальные документы, на основании которых смог уехать за границу.

– В обращении по поводу разрешения на выезд он указал основание – сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых, — отметили в ГБР.

Следователи установили, что нардеп и его отец уехали из Украины отдельно. При этом народный избранник вернулся из-за границы значительно позже, чем его отец.

По данным ГБР, во время пребывания за границей Александр Дубинский “успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию”.

В Испании нардеп останавливался в двух отелях в Барселоне и в пригороде.

Подозрение депутату объявили 8 августа. Перед тем у него прошли обыски. Следователи устанавливали, как в период пребывания за границей Дубинский мог подписывать и направлять официальные документы в госорганы.

10 августа Печерский райсуд Киева избрал нардепу меру пресечения в виде личного обязательства.

Александр Дубинский подозревается в служебном подлоге для выезда за границу (ч. 1 ст. 366 УК Украины). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 2000 до 4000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 3 лет (с лишением права занимать должности).

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