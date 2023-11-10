Дубінський постане перед судом у справі про поїздку за кордон за підробленими документами

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського. Справа стосується підроблення документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Після того, як нардеп ознайомиться з матеріалами провадження, справу передадуть до суду.

У повідомленні не озвучується прізвище народного обранця. Однак відомо, що фігурантом цієї справи є саме Дубінський. Про те, що йдеться саме про нього, інформує і агентство Інтерфакс-Україна.

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У чому підозрюють Дубінського

За версією слідства, народний депутат вніс неправдиві дані до офіційних документів, на підставі яких зміг виїхати за кордон.

– У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок, – зазначили в ДБР.

Слідчі встановили, що нардеп і його батько виїхали з України окремо. При цьому народний обранець повернувся з-за кордону значно пізніше, ніж його батько.

За даними ДБР, під час перебування за кордоном Олександр Дубінський “встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію”.

В Іспанії нардеп зупинявся у двох готелях у Барселоні та в передмісті.

Підозру депутату оголосили 8 серпня. Перед тим у нього пройшли обшуки. Слідчі встановлювали, як у період перебування за кордоном Дубінський міг підписувати та направляти офіційні документи до держорганів.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Олександра Дубінського підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до 3 років (з позбавленням права обіймати посади).

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