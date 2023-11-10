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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Дубінський постане перед судом у справі про поїздку за кордон за підробленими документами

Олександр Дубінський
Фото: УНІАН

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського. Справа стосується підроблення документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Після того, як нардеп ознайомиться з матеріалами провадження, справу передадуть до суду.

У повідомленні не озвучується прізвище народного обранця. Однак відомо, що фігурантом цієї справи є саме Дубінський. Про те, що йдеться саме про нього, інформує і агентство Інтерфакс-Україна.

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У чому підозрюють Дубінського

За версією слідства, народний депутат вніс неправдиві дані до офіційних документів, на підставі яких зміг виїхати за кордон.

– У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу – супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок, – зазначили в ДБР.

Слідчі встановили, що нардеп і його батько виїхали з України окремо. При цьому народний обранець повернувся з-за кордону значно пізніше, ніж його батько.

За даними ДБР, під час перебування за кордоном Олександр Дубінський “встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію”.

В Іспанії нардеп зупинявся у двох готелях у Барселоні та в передмісті.

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Підозру депутату оголосили 8 серпня. Перед тим у нього пройшли обшуки. Слідчі встановлювали, як у період перебування за кордоном Дубінський міг підписувати та направляти офіційні документи до держорганів.

10 серпня Печерський райсуд Києва обрав нардепу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Олександра Дубінського підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон (ч. 1 ст. 366 КК України). За цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу від 2000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін до 3 років (з позбавленням права обіймати посади).

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Джерело: ДБР, Інтерфакс-Україна
ДБР, Документи, Олександр Дубінський
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