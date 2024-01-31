Сотрудники ТЦК на Львовщине будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов
Во Львовской области работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры во время ежедневных патрулирований и вручения повесток в рамках мобилизации.
В областном военкомате объяснили, что записанное с бодикамер видео будет попадать в территориальный центр комплектования — оно нужно на случай возникновения конфликтных ситуаций.
— Теперь военнослужащие Вооруженных сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан будут использовать бодикамеры, — сказано в заявлении ТЦК.
30 января правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации №10449, в котором предлагается в частности присылать повестки военнообязанным лицам в электронный кабинет призывника.
Впрочем, традиционное вручение повестки под расписку тоже не исключается.