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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Сотрудники ТЦК на Львовщине будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов

повістки мобілізація
Фото: Факти ICTV

Во Львовской области работники ТЦК и СП будут носить бодикамеры во время ежедневных патрулирований и вручения повесток в рамках мобилизации.

В областном военкомате объяснили, что записанное с бодикамер видео будет попадать в территориальный центр комплектования — оно нужно на случай возникновения конфликтных ситуаций.

— Теперь военнослужащие Вооруженных сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан будут использовать бодикамеры, — сказано в заявлении ТЦК.

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30 января правительство внесло в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации №10449, в котором предлагается в частности присылать повестки военнообязанным лицам в электронный кабинет призывника.

Впрочем, традиционное вручение повестки под расписку тоже не исключается.

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Сотрудники ТЦК на Львовщине будут носить бодикамеры для фиксации конфликтов

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Война в Украине, військкомат, Военное положение, Львовская область, Мобилизация, ТЦК
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