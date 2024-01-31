Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Терміново
Вибухи у Полтаві: в ОВА прокоментували удар РФ
Кабмін затвердив новий проєкт закону про мобілізацію та направив його до ВР – Гончаренко
На Сумщині армія РФ вбила останнього жителя села Степок
Кубок Азії-2023 з футболу: фаворити, де дивитися та розклад матчів
Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Працівники ТЦК на Львівщині носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів

повістки мобілізація
Фото: Факти ICTV

У Львівській області працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери під час щоденних патрулювань та вручення повісток в рамках мобілізації.

В обласному військкоматі пояснили, що записане з бодікамер відео потраплятиме до територіального центру комплектування – воно потрібне у разі виникнення конфліктних ситуацій.

– Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області, під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян будуть використовувати бодікамери, – сказано в заяві ТЦК.

Зараз дивляться

30 січня уряд вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію №10449, в якому пропонується зокрема надсилати повістки військовозобов’язаним особам в електронний кабінет призовника.

Утім, традиційне вручення повістки під розписку теж не виключається.

Читайте також
Неявка до ТЦК за повісткою протягом 10 днів: які обмеження передбачено законопроєктом 10449
Працівники ТЦК на Львівщині носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, військкомат, Воєнний стан, Львівська область, Мобілізація, ТЦК
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На обміні не було полонених українців, яких нібито перевозили на Іл-76 – ГУР
Працівники ТЦК на Львівщині носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів
Чи буде оперативна пауза у наступі РФ навесні і чому – пояснення Коваленка
армія РФ російські військові
Мобілізація поліцейських 2024: чи можуть призвати правоохоронців згідно із законопроєктом №10449
поліція, сирена
Бавовна у Криму: на півострові лунають вибухи
вибух в криму
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь