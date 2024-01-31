Працівники ТЦК на Львівщині носитимуть бодікамери для фіксації конфліктів

У Львівській області працівники ТЦК та СП носитимуть бодікамери під час щоденних патрулювань та вручення повісток в рамках мобілізації.

В обласному військкоматі пояснили, що записане з бодікамер відео потраплятиме до територіального центру комплектування – воно потрібне у разі виникнення конфліктних ситуацій.

– Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області, під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян будуть використовувати бодікамери, – сказано в заяві ТЦК.

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30 січня уряд вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію №10449, в якому пропонується зокрема надсилати повістки військовозобов’язаним особам в електронний кабінет призовника.

Утім, традиційне вручення повістки під розписку теж не виключається.

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