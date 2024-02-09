Главные события ночи 9 февраля: реакция на отставку Залужного, пожар на НПЗ в России

В США отреагировали на отставку Главнокомандующего Валерия Залужного.

На территории двух нефтеперерабатывающих заводов в РФ прогремели взрывы.

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Подоляк объяснил причину увольнения Залужного

Решение президента Владимира Зеленского по обновлению всего командного состава ВСУ включая Главнокомандующего Валерия Залужного обусловлено необходимостью пересмотреть тактику боевых действий.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Прежняя тактика не обеспечила в полном объеме надлежащего результата прошлого года, а именно, не допустить стагнации по линии фронта, что негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые бы позволили удержать и развить инициативу, — написал он.

Подоляк добавил, что сейчас также важно запустить процесс реформирования управленческих основ в украинской армии.

В Госдепе США отреагировали на увольнение Залужного и назначение Сырского

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что Вашингтон исходит из того, что это суверенное решение официального Киева, а президент Владимир Зеленский абсолютно правомочен самостоятельно определять, кто будет возглавлять войска в Украине.

В то же время советник Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что у Соединенных Штатов отставка Залужного не вызывает тревоги относительно военно-политической стабильности в Украине.

— Если вопрос заключается в том, что это был какой-то законопроект, мы имели какое-то право поддержать или не поддержать его, то это не так. Это решение президента Зеленского. От украинского правительства не нужно было, чтобы его согласовывали с нами, — ответил американский чиновник на вопрос СМИ.

Российские войска обстреляли Змиев дронами

В ночь на 9 февраля российская армия обстреляла Змиев Харьковской области ударными дронами-камикадзе Шахед, в результате чего вспыхнул пожар.

— Вследствие ударов вражеских беспилотных является возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Змиевской громаде. Зафиксировали по меньшей мере пять Шахедов, — говорится в сообщении ОВА.

Позже в ОВА добавили, что спасатели ликвидировали пожары в здании отеля и летней террасы ресторана. Загорелись также три легковых автомобиля.

Пострадал гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте.

В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

Повреждена и уничтожена исключительно гражданская инфраструктура.

В РФ на Ильском НПЗ вспыхнул пожар, возле Афипского прогремели взрывы

Ночью 9 февраля произошел масштабный пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода и раздался громкий звук в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода.

По свидетельствам местных жителей, территорию Ильского НПЗ охватило огнем около двух часов ночи по местному времени.

Очевидцы сообщают, что пожар начался после взрыва, а росСМИ уточняют, что на территорию Ильского НПЗ якобы упал беспилотник.

Службы завода, как утверждают в РФ, ликвидировали открытое горение к трем часам ночи.

Кроме того, очевидцы добавляют, что слышали громкий звук в районе Афипского НПЗ.

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