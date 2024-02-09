Головні події ночі 9 лютого: реакція на відставку Залужного, пожежа на НПЗ у Росії

У США відреагували на відставку Головнокомандувача Валерія Залужного.

На території двох нафтопереробних заводів у РФ пролунали вибухи.

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Подоляк пояснив причину звільнення Залужного

Рішення президента Володимира Зеленського щодо оновлення всього командного складу ЗСУ включно з Головнокомандувачем Валерієм Залужним зумовлене необхідністю переглянути тактику бойових дій.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

— Колишня тактика не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року, а саме – не допустити стагнації на лінії фронту, що негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які б дали змогу утримати та розвинути ініціативу, — написав він.

Подоляк додав, що зараз також важливо запустити процес реформування управлінських засад в українській армії.

У Держдепі США відреагували на звільнення Залужного та призначення Сирського

Заступник представника Держдепартаменту США Ведант Пател зазначив, що Вашингтон виходить із того, що це суверенне рішення офіційного Києва, а президент Володимир Зеленський абсолютно правоможний самостійно визначати, хто очолюватиме війська в Україні.

Водночас радник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що у Сполучених Штатів відставка Залужного не викликає тривоги щодо військово-політичної стабільності в Україні.

— Якщо питання полягає в тому, що це був якийсь законопроєкт, ми мали якесь право підтримати чи не підтримати його, то це не так. Це рішення президента Зеленського. Український уряд не мав його погоджували з нами, – відповів американський чиновник на запитання ЗМІ.

Російські війська обстріляли Зміїв дронами

У ніч на 9 лютого російська армія обстріляла Зміїв Харківської області ударними дронами-камікадзе Шахед, внаслідок чого спалахнула пожежа.

– Внаслідок ударів ворожих безпілотних є загоряння цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять Шахедів, – йдеться у повідомленні ОВА.

Згодом в ОВА додали, що рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю та літньої тераси ресторану. Загорілися також три легкові автомобілі.

Постраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці.

Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трихповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня.

Пошкоджена та знищена виключно цивільна інфраструктура.

В РФ на Ільському НПЗ спалахнула пожежа, біля Афіпського пролунали вибухи

Уночі 9 лютого сталась масштабна пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу та пролунав гучний звук у районі Афіпського нафтопереробного заводу.

За свідченнями місцевих жителів, територію Ільського НПЗ охопило вогнем близько другої ночі за місцевим часом.

Очевидці повідомляють, що пожежа почалася після вибуху, а росЗМІ уточнюють, що на територію Ільського НПЗ нібито впав безпілотник.

Служби заводу, як стверджують у РФ, ліквідували відкрите горіння до третьої ночі.

Крім того, очевидці додають, що чули гучний звук у районі Афіпського НПЗ.

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