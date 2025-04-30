События ночи 30 апреля: РФ ударила дронами по Харькову и Днепру

Главные новости ночи 30 апреля связаны с войной в Украине. Из-за взлета МиГ-31 в России по всей стране была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал дронами Харьков и Днепр.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа из-за его тарифной политики.

Об этих и других новостях ночи 30 апреля — читайте в подборке Фактов ICTV.

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В Харькове прогремели взрывы

В ночь на 30 апреля Харьков подвергся массированной атаке дронами. Взрывы прогремели в пяти районах города, а именно в Шевченковском, Слободском, Киевском, Салтовском и Немышлянском.

Оккупанты нанесли 16 ударов по городу. Сообщалось об ударе БпЛА по многоэтажке.

В результате атаки беспилотников пострадали жилые дома, медучреждение и гражданская инфраструктура. По состоянию на ночь 30 апреля — 39 раненых, среди них ребенок, подросток и беременная женщина. Есть тяжелораненые.

РФ атаковала дронами Днепр

Вечером 29 апреля Днепр атаковали дроны Shahed. В результате действий врага прогремели мощные взрывы в городе, вспыхнули пожары, повреждены частные дома. Местные власти сообщили об одном погибшем человеке.

Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Трампа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала тарифную политику США, заявив, что от этого пострадает весь мир.

По ее словам, пошлины, которые стали “самыми высокими за последнее столетие” вызовут рост цен на продукты, лекарства и транспорт, а также повлияют на инфляцию.

Выступая в Валенсии, она заявила, что ЕС не вторгается к соседям и не наказывает их. При этом Урсула фон дер Ляйен не назвала имя Трампа, но направила критику на “сильных лидеров” мира.

Зеленский сообщил о подготовке новых санкций

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к разговору с США о новых санкционных инициативах, чтобы ударить по болевым точкам России и заставить ее к дипломатии.

Он отметил, что первым шагом должно быть полное прекращение огня.

— Сейчас они (Россия — Ред.) переживают, что у них парад под вопросом — правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну, — заявил Зеленский.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 162-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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