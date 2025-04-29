Вибухи у Дніпрі: РФ здійснює масовану атаку Shahed на місто

Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли ввечері у вівторок, 29 квітня. Російські війська запустили групу безпілотників для атаки на місто.

Вибухи у Дніпрі у ніч з 29 проти 30 квітня – які наслідки

Керівник ОВА Сергій Лисак підтвердив, що ворожі ударні дрони Shahed дійсно зафіксовано в небі над Дніпропетровською областю.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух групи запущених російською армією безпілотників, які прямували у напрямку Дніпра.

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Протягом дня російські війська били по Нікополю FPV-дронами та обстріляли Мирівську громаду, розповіли у Дніпропетровській ОВА.

За уточненими даними, постраждали четверо людей. Серед них – чоловіки віком 41, 51 і 81 років, а також 76-річна жінка.

Внаслідок російських атак спалахнула пожежа на території комунального підприємства та в приватному будинку. Пошкоджена пожежна машина.

Війська РФ вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді Синельниківського району, внаслідок чого понівечені оселя та господарська споруда.

За уточненою інформацією, через ранковий удар КАБами по Великомихайлівській громаді поранена 48-річна жінка, яка зараз перебуває на амбулаторному лікуванні.

За даними Дніпропетровської ОВА, зруйнований приватний будинок, ще 12 – побито, знищено два авто та одне потрощено, а також зачепило лінію електропередач.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 161-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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