Зеленский: массированные удары РФ не являются местью за Паутину — Кремль готовил их заранее

Президент Владимир Зеленский заявил, что массированные атаки России на Украину не являются ответом на спецоперацию СБУ Паутина. По его словам, удары российской армии были спланированы ранее, и Кремль просто ищет оправдания для своей агрессии.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

Путин искал оправдание своим ударам по Украине

Зеленский подчеркнул, что слова российского диктатора Владимира Путина о том, что удары — это реакция на действия украинских спецслужб, не соответствуют действительности.

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— То, что сказал Путин, не является правдой. Потому что если вы посмотрите на нашу операцию, ровно за сутки до операции был самый массовый удар по Украине. За сутки до операции было 480 или 483 дрона, не включая ракеты. Только дронов было, видите, почти полтысячи. То есть он (Путин, — Ред.) хотел найти оправдание к следующим своим ударам, — добавил президент.

Он также добавил, что Россия наносит удары ежедневно и они не являются случайными, о чем свидетельствуют данные разведки и аналитика.

— Мы понимаем, что Россия бьет совершенно не случайно, хотя цели выбирают часто очень случайно, то есть, чтобы люди страдали. Гражданские цели. И именно это они делают. Вы помните на протяжении всех этих моментов, когда они говорили о перемирии или о прекращении огня, они наносили удары. То есть им кажется, что таким давлением они будут влиять на ситуацию потом политическую, — объяснил Зеленский.

Напомним, 1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию Паутина в тылу врага. В результате эффективной атаки дронов на вражеские аэродромы был уничтожен и поврежден 41 вражеский самолет, в частности: Ту-95, Ту-22, Ту-160 и А-50.

4 июня президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, который заявил о подготовке ответа на уничтожение стратегических бомбардировщиков.

6 июня российская армия осуществила одну из крупнейших атак по Украине с начала полномасштабной войны. Тогда против мирного населения враг использовал 452 средства воздушного нападения.

По словам Трампа, именно спецоперация СБУ спровоцировала массированный удар РФ по Украине.

Источник : ABC News

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