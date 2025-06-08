Зеленський: масовані удари РФ не є помстою за Павутину — Кремль готував їх заздалегідь

Президент Володимир Зеленський заявив, що масовані атаки Росії на Україну не є відповіддю на спецоперацію СБУ Павутина. За його словами, удари російської армії були сплановані раніше, і Кремль просто шукає виправдання для своєї агресії.

Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Путін шукав виправдання своїм ударам по Україні

Зеленський підкреслив, що слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що удари – це реакція на дії українських спецслужб, не відповідають дійсності.

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– Те, що сказав Путін, не є правдою. Тому що якщо ви подивитеся на нашу операцію, рівно за добу до операції був наймасовіший удар по Україні. За добу до операції було 480 або 483 дрони, не враховуючи ракети. Тільки дронів було, бачите, майже півтисячі. Тобто він (Путін, – Ред.) хотів знайти виправдання до наступних своїх ударів, – додав президент.

Він також додав, що Росія завдає ударів щодня і вони не є випадковими, про що свідчать дані розвідки та аналітика.

– Ми розуміємо, що Росія б’є абсолютно не випадково, хоча цілі вибирають часто дуже випадково, тобто, щоб люди страждали. Цивільні цілі. І саме це вони роблять. Ви пам’ятаєте впродовж усіх цих моментів, коли вони говорили про перемир’я або про припинення вогню, вони завдавали удари. Тобто їм здається, що таким тиском вони будуть впливати на ситуацію потім політичну, – пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію Павутина в тилу ворога. У результаті ефективної атаки дронів на ворожі аеродроми було знищено та пошкоджено 41 ворожий літак, зокрема: Ту-95, Ту-22, Ту-160 і А-50.

4 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, який заявив про підготовку відповіді на знищення стратегічних бомбардувальників.

6 червня російська армія здійснила одну з найбільших атак по Україні з початку повномасштабної війни. Тоді проти мирного населення ворог використав 452 засоби повітряного нападу.

За словами Трампа, саме спецоперація СБУ спровокувала масований удар РФ по Україні.

Джерело : ABC News

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