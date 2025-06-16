ВСУ с начала года уничтожили более 19 тысяч единиц вражеской автотехники — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года украинские военные уничтожили 19421 единицу автомобильной техники российской армии.

В сообщении на Facebook он обнародовал видео ударов по целям и отметил, что это тысячи тонн боеприпасов, горючего и амуниции, которые не добрались до врага.

Сырский поблагодарил защитников и защитниц за эффективную работу по уничтожению логистики противника.

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Стоит отметить, что общие боевые потери российских войск с начала широкомасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 16 июня 2025 года, составляют около 1 005 060 человек, в том числе 1200 человек — за минувшие сутки.

Между Силами обороны Украины и российскими войсками с начала суток произошли 99 боевых столкновений, на шести направлениях фронта бои до сих пор продолжаются, активнее всего враг атакует на Покровском.

Накануне на Новопавловском направлении Донецкой области зафиксировано большое количество боевых столкновений — российские войска пытались прорваться к административной границе с Днепропетровской областью, однако эти попытки оказались безрезультатными.

Напомним, 15 июня украинские военные атаковали важный объект военно-промышленного комплекса России.

Также, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает об изменениях в формате оперативных сводок в связи с активизацией противника на приграничные Сумской области.

Фото: Главнокомандующий ВСУ

Источник: Главнокомандующий ВСУ

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