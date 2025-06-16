Генштаб відкрив Північно-Слобожанський напрямок бойових дій та перейменував Харківський

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє про зміни у форматі оперативних зведень у зв’язку з активізацією противника на прикордонні Сумської області.

Зміни у форматі оперативних зведень Генштабу

З 16 червня 2025 року Генштаб починає щодня інформувати про перебіг бойових дій ще на одному напрямку — Північно-Слобожанському.

Також Харківський напрямок офіційно перейменовано на Південно-Слобожанський.

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Оперативна інформація про російське вторгнення публікується на офіційних сторінках Генерального штабу ЗСУ тричі на день: о 08:00, 16:00 та 22:00.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 15 червня президент Зеленський повідомив, що Сили оборони, зокрема військові 225 окремого штурмового полку звільнили Андріївку в Сумській області.

Окрім 225 полку, Зеленський відзначив і 425 окремий штурмовий полк, який успішно виконує завдання на Покровському напрямку, а також 1 штурмовий полк і 82 десантно-штурмову бригаду, які проявили себе в боях на Донеччині.

А Куп’янському напрямку гарні результати демонструє 3 штурмова бригада.

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