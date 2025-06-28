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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача. До неї увійшли нові військові керівники та посадовці.

Про це свідчить указ президента України №434/2025.

Зеленський змінив склад Ставки верховного головнокомандувача

Президент Україні підписав указ, яким затвердив командувача об’єднаних сил Збройних Сил України Михайла Драпатого у складі Ставки верховного Головнокомандувача.

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Крім того, до складу Ставки увійшли:

  • перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв;
  • командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадій Шаповалов.

Зазначається, що цей указ набуває чинності одразу після його оприлюднення (27 червня).

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України. Він замінив Михайла Драпатого, який подав рапорт про відставку після трагедії на 239-му полігоні.

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Михайло Драпатий

Фото: Володимир Зеленський

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