Законопроект Зеленского по НАБУ и САП зарегистрирован на сайте Рады

В Верховную Раду поступил законопроект от президента Украины Владимира Зеленского №13533 по усилению полномочий НАБУ и САП.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

На сайте Рады зарегистрирован законопроект №13533

По его словам, законопроект об усилении полномочий НАБУ и САП Верховная Рада рассмотрит на ближайшем пленарном заседании.

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— В Верховную Раду Украины от президента Украины поступил законопроект №13533 О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, — написал Стефанчук в Facebook.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что редакция Уголовного процессуального кодекса, которую парламент принял 22 июля, создает потенциальные угрозы для надлежащего функционирования антикоррупционной системы в Украине.

В частности, речь идет о рисках для независимости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Основная цель законопроекта — обеспечить укрепление институциональной автономии НАБУ и САП и гарантировать надежную защиту их работы от влияния или вмешательства со стороны России.

Документ также содержит нормы, предусматривающие закрепление статуса Специализированной антикоррупционной прокуратуры как независимого органа, который самостоятельно осуществляет процессуальное руководство по делам, относящимся к компетенции НАБУ.

Кроме того, законодательная инициатива предусматривает создание механизмов противодействия разведывательной и подрывной деятельности иностранных спецслужб, которая может быть направлена против работников антикоррупционных учреждений.

В проекте предлагается внедрение новых превентивных и контрразведывательных мер для защиты НАБУ и САП от возможного внешнего воздействия со стороны страны-агрессора.

Напомним, в Раде зарегистрирован законопроект №13531, которым предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и закон О прокуратуре.

Этот документ имеет целью восстановление институциональной независимости НАБУ и САП после принятия закона №12414.

По мнению правозащитников и представителей гражданского общества, тот закон значительно ограничил автономию антикоррупционных органов.

Как ограничили полномочия НАБУ и САП

22 июля парламент проголосовал за законопроект №12414, который ослабил независимость НАБУ и САП.

Принятые изменения существенно расширили полномочия генерального прокурора, позволив ему вмешиваться в работу антикоррупционных следственных учреждений.

Это решение было принято на следующий день после того, как 21 июля СБУ совместно с Офисом генпрокурора провели обыски у работников НАБУ.

Тогда подозрения получили несколько детективов, а также один из руководителей бюро — Руслан Магамедрасулов. Его обвиняют в связях с РФ.

В ответ на принятие закона в стране началась волна протестов. Несмотря на общественное сопротивление президент подписал документ.

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