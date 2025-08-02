В ВМС Украины подтвердили повреждение землетрясением базы подводных лодок РФ на Камчатке

На Камчатке в результате землетрясения была повреждена одна из главных военно-морских баз России. Речь идет именно о повреждении причального фронта.

Это подтвердил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Землетрясение на Камчатке повредило базу ВМС РФ

Он отметил, что речь идет о повреждении причальной зоны, которая используется для обслуживания атомных подводных лодок.

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– Ряд верифицированных источников подтверждает, что есть повреждения причального фронта. Однако это вопрос чисто технический. Во-первых, причалить можно необязательно там, где ты должен базироваться, это некритично на самом деле, — сказал Плетенчук.

В то же время он отметил, что хотя повреждения не блокируют способность российского флота выполнять боевые задачи, сам факт технического сбоя свидетельствует о уязвимости инфраструктуры РФ.

По словам представителя ВМС Украины, обслуживание субмарин, а именно загрузка ракет, удобнее осуществлять на стационарной базе.

– Но в любом случае, я думаю, это не повлияет на выполнение задач особенно. Но тот факт, что такая проблема у них имела место, это подтверждается, — добавил он.

Напомним, в среду, 30 июля, на российском полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8.

Это привело к предупреждению о цунами в нескольких странах Тихого океана, а также на побережьях США, Канады и в некоторых частях Южной Америки.

После землетрясения британская газета The Telegraph, ссылаясь на спутниковые снимки, писала о повреждениях в результате цунами и землетрясения базы атомных подводных лодок на Дальнем Востоке России.

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