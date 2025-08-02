У ВМС України підтвердили пошкодження землетрусом бази підводних човнів РФ на Камчатці

На Камчатці внаслідок землетрусу було пошкоджено одну з головних військово-морських баз Росії. Йдеться саме про пошкодження причального фронту.

Це підтвердив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Землетрус на Камчатці пошкодив базу ВМС РФ

Він зазначив, що йдеться про ушкодження причальної зони, яка використовується для обслуговування атомних підводних човнів.

Зараз дивляться

– Низка верифікованих джерел підтверджує, що є пошкодження причального фронту. Проте це питання суто технічне. По-перше, причалити можна необов’язково там, де ти маєш базуватися, це некритично насправді, – сказав Плетенчук.

Водночас він зауважив, що хоча пошкодження не блокують здатність російського флоту виконувати бойові завдання, сам факт технічного збою свідчить про вразливість інфраструктури РФ.

За словами речника ВМС України, обслуговування субмарин, а саме завантаження ракет, зручніше здійснювати на стаціонарній базі.

– Але в будь-якому разі, я думаю, це не вплине на виконання завдань особливо. Але той факт, що така проблема у них мала місце, це підтверджується, – додав він.

Нагадаємо, у середу, 30 липня, на російському півострові Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8.

Це спричинило попередження про цунамі в кількох країнах Тихого океану, а ще на узбережжях США, Канади, а також у деяких частинах Південної Америки.

Після землетрусу британська газета The Telegraph, посилаючись на супутникові знімки, писала про пошкодження внаслідок цунамі та землетрусу бази атомних підводних човнів на Далекому Сході Росії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.