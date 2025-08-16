РФ атаковала Украину Искандером и 85 дронами: как отработала ПВО

В ночь на 16 августа (с 19:30 15 августа) россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 85 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Враг наносил удары по Украине из Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, Шаталова и населенного пункта Гвардейское, что в оккупированном Крыму.

Атака на Украину

Так, россияне атаковали прифронтовые районы Сумской, Донецкой, Черниговской и Днепропетровской областей.

По состоянию на 08:00, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 61 вражеский беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на севере и востоке Украины.

К сожалению, зафиксировано попадание ракет и 24 дронов на 12 локациях.

Воздушное нападение отражали подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, что 15 августа прогремели взрывы в Днепре. Россияне нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки погиб мужчина и еще один человек пострадал.

Также 15 августа захватчики нанесли удар дроном Молния по центральной части Сум, атаковав торговые ряды Центрального рынка. В результате атаки возник пожар, который уничтожил 10 киосков и повредил еще около 10 торговых точек. Также взрывом повреждено учебное заведение и несколько нежилых помещений рядом.

К счастью, ни жертв, ни пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 270-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

