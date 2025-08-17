У Мелітополі ліквідовано склад БК та окупантів – ГУР
У Мелітополі Сили оборони знищили склад боєприпасів і групу російських окупантів.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки України.
ЗСУ знищили склад разом з окупантами
Так напередодні, 16 серпня 2025 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи.
Як зазначили розвідники, унаслідок операції було ліквідовано склад боєприпасів і російських військових, перекинутих на Запорізький напрямок.
Удар було завдано в момент, коли вантажівка з особовим складом противника заїжджала на територію промислової зони в районі проїзду Корвацького.
У результаті вибуху знищено щонайменше шістьох окупантів із підрозділів морської піхоти та екіпаж безпілотника з так званого кадировського батальйону Ахмад-Восток.
Точна кількість загиблих і поранених наразі уточнюється.
Крім того, спалахнув склад із боєприпасами, детонація якого тривала ще деякий час після удару. На місце окупанти терміново стягнули щонайменше чотири карети швидкої допомоги.
У ГУР МО України наголосили, що “за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”.
Раніше у ГУР повідомляли, що українські військові ліквідували російських загарбників, які намагалися закріпитися у селі Зелений Гай на Донеччині.