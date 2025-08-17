У Мелітополі ліквідовано склад БК та окупантів – ГУР

У Мелітополі Сили оборони знищили склад боєприпасів і групу російських окупантів.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки України.

ЗСУ знищили склад разом з окупантами

Так напередодні, 16 серпня 2025 року у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи.

Як зазначили розвідники, унаслідок операції було ліквідовано склад боєприпасів і російських військових, перекинутих на Запорізький напрямок.

Удар було завдано в момент, коли вантажівка з особовим складом противника заїжджала на територію промислової зони в районі проїзду Корвацького.

У результаті вибуху знищено щонайменше шістьох окупантів із підрозділів морської піхоти та екіпаж безпілотника з так званого кадировського батальйону Ахмад-Восток.

Точна кількість загиблих і поранених наразі уточнюється.

Крім того, спалахнув склад із боєприпасами, детонація якого тривала ще деякий час після удару. На місце окупанти терміново стягнули щонайменше чотири карети швидкої допомоги.

У ГУР МО України наголосили, що “за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”.

Раніше у ГУР повідомляли, що українські військові ліквідували російських загарбників, які намагалися закріпитися у селі Зелений Гай на Донеччині.

