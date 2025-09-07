Обстрел Украины 7 сентября: пожар в Кабмине и домах, среди погибших и раненых – дети
По меньшей мере семь человек погибли и еще примерно 56 получили ранения во время ночного обстрела Украины 7 сентября.
Спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.
- Обстрел Украины сегодня
- Атака на Киев
- Атака на Киевскую область
- Атака на Одесскую область
- Атака на Днепропетровскую область
- Атака на Запорожскую область
- Атака на Сумскую область
- Атака на Полтавскую область
- Атака на Черниговскую область
Обстрел Украины сегодня
Во время обстрела Украины сегодня российские войска применили 823 средства воздушного нападения, среди них:
- 810 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;
- девять крылатых ракет Искандер-К;
- четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.
Силы противовоздушной обороны обезвредили 751 воздушную цель:
- 747 вражеских пПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- четыре крылатых ракеты Искандер-К.
Целями РФ во время обстрела Украины сегодня были семь регионов: Киев и область, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Черниговская области.
Попадания зафиксированы в 33 локациях, падение сбитых обломков в восьми локациях.
Атака на Киев
Массированная атака на Киев 7 сентября нанесла разрушения в трех районах столицы – Святошинском, Дарницком и Печерском.
В Святошинском районе в шестнадцатиэтажке повреждены последние три этажа.
В одной из девятиэтажек частичное разрушение с четвертого по восьмой этаж. Здесь погибли мать и ее трехмесячный сын, отец ребенка получил тяжелые травмы.
В другой девятиэтажке поврежден третий этаж, спасатели спасли девять человек. Повреждена крыша детского сада.
В Дарницком районе дрон попал в четырехэтажный дом, частично разрушив третий и четвертый этажи. Двое пострадали.
В Печерском районе вспыхнул пожар в здании Кабмина. Огнем охватило верхние этажи.
В целом во время атаки на Киев погибли два человека и пострадали еще 20.
Атака на Киевскую область
Российская армия нанесла удар и по Киевской области. Пострадали Броварской, Бучанский и Фастовский районы.
В Броварах ранена 18-летняя девушка – у нее ушиб и рана голени. Пострадавшая госпитализирована.
В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.
В Бучанском районе повреждены пять частных домов.
В Фастовском районе повреждены частный дом и конюшня конного клуба. Погибли семь лошадей, конюшня разрушена.
Атака на Одесскую область
В результате атаки на Одесскую область повреждены многоэтажные жилые дома. На местах удара возникли пожары.
Кроме того, уничтожены автомобили и складское здание. Также враг повредил Дворец спорта и здание РАГСа.
На данный момент известно о трех пострадавших.
Атака на Днепропетровскую область
Во время атаки на Днепропетровскую область пострадали Днепр, Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы.
В Днепре в результате удара беспилотника повреждены объекты инфраструктуры.
В Кривом Роге повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобили.
Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены многоэтажки и гараж.
Под ударом также оказался Криворожский район. Там из-за удара БпЛА в Грушевской общине загорелся частный дом.
В Никопольском районе погиб 54-летний и пострадал 64-летний мужчины.
Повреждены заправки, теплица, четыре хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще два повреждены.
В Синельниковском районе, в Петропавловской и Межевской общинах, поврежден частный дом, а в Покровской — погиб 74-летний мужчина.
Атака на Запорожскую область
В Новопавловке Ореховской общины Запорожской области погибла супружеская пара.
По сообщению главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг нанес удар по селу управляемыми авиабомбами.
Под ударом оказалось и Запорожье. Там повреждены более 20 домов, детский сад, одно из предприятий.
Пострадали 17 человек.
Атака на Сумскую область
В Путивльской общине враг обстрелял палаточный лагерь.
В результате обстрела от осколочного ранения погибла 51-летняя женщина.
Кроме того, ранения получили еще семь человек, среди которых восьмилетний мальчик и его родители.
Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Еще четыре человека пострадали во время дронного удара по центру Сум в 13:30 7 сентября – 13-летний мальчик и его шестилетний брат, 30-летний мужчина и 60-летняя женщина.
В результате попадания на площади Независимости повреждено здание Сумской ОГА.
Атака на Полтавскую область
В Полтавской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях.
В Полтавском районе обломки БпЛА повредили административное здание коммунального предприятия.
Зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и аварийное отключение электроснабжения. Пострадавших нет.
В Кременчуге поврежден мост через реку Днепр. Движение по мосту перекрыто.
В Кременчугском районе повреждены частный дом, автомобиль и предприятие.
Атака на Черкасскую область
В Черкасской области силы противовоздушной обороны работали в пределах области.
В небе над Черкасской областью уничтожено 10 вражеских БпЛА.
На данный момент обращений в экстренные службы о травмированных или повреждении имущества не поступало.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Владимир Зеленский