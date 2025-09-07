По меньшей мере семь человек погибли и еще примерно 56 получили ранения во время ночного обстрела Украины 7 сентября.

Спасатели и экстренные службы до сих пор ликвидируют последствия атаки по всей стране.

Обстрел Украины сегодня

Во время обстрела Украины сегодня российские войска применили 823 средства воздушного нападения, среди них:

810 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов;

девять крылатых ракет Искандер-К;

четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23.

Силы противовоздушной обороны обезвредили 751 воздушную цель:

747 вражеских пПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

четыре крылатых ракеты Искандер-К.

Целями РФ во время обстрела Украины сегодня были семь регионов: Киев и область, Одесская, Днепропетровская, Запорожская, Сумская, Полтавская, Харьковская и Черниговская области.

Попадания зафиксированы в 33 локациях, падение сбитых обломков в восьми локациях.

Атака на Киев

Массированная атака на Киев 7 сентября нанесла разрушения в трех районах столицы – Святошинском, Дарницком и Печерском.

В Святошинском районе в шестнадцатиэтажке повреждены последние три этажа.

В одной из девятиэтажек частичное разрушение с четвертого по восьмой этаж. Здесь погибли мать и ее трехмесячный сын, отец ребенка получил тяжелые травмы.

В другой девятиэтажке поврежден третий этаж, спасатели спасли девять человек. Повреждена крыша детского сада.

В Дарницком районе дрон попал в четырехэтажный дом, частично разрушив третий и четвертый этажи. Двое пострадали.

В Печерском районе вспыхнул пожар в здании Кабмина. Огнем охватило верхние этажи.

В целом во время атаки на Киев погибли два человека и пострадали еще 20.

Атака на Киевскую область

Российская армия нанесла удар и по Киевской области. Пострадали Броварской, Бучанский и Фастовский районы.

В Броварах ранена 18-летняя девушка – у нее ушиб и рана голени. Пострадавшая госпитализирована.

В Броварском районе поврежден частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены пять частных домов.

В Фастовском районе повреждены частный дом и конюшня конного клуба. Погибли семь лошадей, конюшня разрушена.

Атака на Одесскую область

В результате атаки на Одесскую область повреждены многоэтажные жилые дома. На местах удара возникли пожары.

Кроме того, уничтожены автомобили и складское здание. Также враг повредил Дворец спорта и здание РАГСа.

На данный момент известно о трех пострадавших.

Атака на Днепропетровскую область

Во время атаки на Днепропетровскую область пострадали Днепр, Кривой Рог, Никопольский и Синельниковский районы.

В Днепре в результате удара беспилотника повреждены объекты инфраструктуры.

В Кривом Роге повреждены предприятие, административное здание, гараж, частный дом и автомобили.

Ранены трое мужчин, один из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены многоэтажки и гараж.

Под ударом также оказался Криворожский район. Там из-за удара БпЛА в Грушевской общине загорелся частный дом.

В Никопольском районе погиб 54-летний и пострадал 64-летний мужчины.

Повреждены заправки, теплица, четыре хозяйственные постройки. Разрушен частный дом, еще два повреждены.

В Синельниковском районе, в Петропавловской и Межевской общинах, поврежден частный дом, а в Покровской — погиб 74-летний мужчина.

Атака на Запорожскую область

В Новопавловке Ореховской общины Запорожской области погибла супружеская пара.

По сообщению главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, враг нанес удар по селу управляемыми авиабомбами.

Под ударом оказалось и Запорожье. Там повреждены более 20 домов, детский сад, одно из предприятий.

Пострадали 17 человек.

Атака на Сумскую область

В Путивльской общине враг обстрелял палаточный лагерь.

В результате обстрела от осколочного ранения погибла 51-летняя женщина.

Кроме того, ранения получили еще семь человек, среди которых восьмилетний мальчик и его родители.

Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Еще четыре человека пострадали во время дронного удара по центру Сум в 13:30 7 сентября – 13-летний мальчик и его шестилетний брат, 30-летний мужчина и 60-летняя женщина.

В результате попадания на площади Независимости повреждено здание Сумской ОГА.

Атака на Полтавскую область

В Полтавской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры, возникли пожары в производственных помещениях.

В Полтавском районе обломки БпЛА повредили административное здание коммунального предприятия.

Зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры и аварийное отключение электроснабжения. Пострадавших нет.

В Кременчуге поврежден мост через реку Днепр. Движение по мосту перекрыто.

В Кременчугском районе повреждены частный дом, автомобиль и предприятие.

Атака на Черкасскую область

В Черкасской области силы противовоздушной обороны работали в пределах области.

В небе над Черкасской областью уничтожено 10 вражеских БпЛА.

На данный момент обращений в экстренные службы о травмированных или повреждении имущества не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владимир Зеленский

