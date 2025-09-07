Щонайменше семеро людей загинули та ще орієнтовно 56 дістали поранення під час нічного обстрілу України 7 вересня.

Рятувальники й екстрені служби досі ліквідовують наслідки атаки по всій країні.

Обстріл України сьогодні

Під час обстрілу України сьогодні російські війська застосували 823 засоби повітряного нападу, серед них:

Зараз дивляться

810 ударних БпЛА типу Shahed

дев’ять крилатих ракет Іскандер-К

чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23

Сили протиповітряної оборони знешкодили 751 повітряну ціль:

747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

чотири крилаті ракети Іскандер-К.

Цілями РФ під час обстрілу України сьогодні були сім регіонів: Київ та область, Одещина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Сумщина, Полтавщина, Харківщина та Чернігівщина.

Влучання зафіксовано на 33 локаціях, падіння збитих уламків на восьми локаціях.

Атака на Київ

Масована атака на Київ 7 вересня завдала руйнувань у трьох районах столиці – Святошинському, Дарницькому та Печерському.

У Святошинському районі в шістнадцятиповерхівці пошкоджені останні три поверхи.

В одній з дев’ятиповерхівок часткове руйнування з четвертого до восьмого поверху. Тут загинули мати та її тримісячний син, батько дитини дістав важкі травми.

В іншій дев’ятиповерхівці пошкоджено третій поверх, рятувальники врятували дев’ятьох людей. Пошкоджено дах дитячого садочка.

У Дарницькому районі дрон влучив у чотириповерховий будинок, частково зруйнувавши третій і четвертий поверхи. Двоє постраждалих.

У Печерському районі спалахнула пожежа в будівлі Кабміну. Вогнем охопило верхні поверхи.

Загалом під час атаки на Київ загинули двоє людей і постраждали 20 осіб.

Атака на Київську область

Російська армія вдарила й по Київщині. Постраждали Броварський, Бучанський та Фастівський райони.

У Броварах поранено 18-річну дівчину – вона має забійну рану гомілки. Постраждалу госпіталізовано.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок і складські приміщення.

В Бучанському районі пошкоджено п’ять приватних будинків.

У Фастівському районі пошкоджено приватний будинок і стайню кінного клубу. Загинули сім коней, стайня зруйнована.

Атака на Одеську область

Унаслідок атаки на Одеську область пошкоджено багатоповерхові житлові будинки. На місцях удару виникли пожежі.

Крім того, знищено автомобілі та складську будівлю. Також ворог пошкодив Палац спорту та будівлю ДРАЦСу.

Наразі відомо про трьох постраждалих.

Атака на Дніпропетровську область

Під час атаки на Дніпропетровську область постраждали Дніпро, Кривий Ріг, Нікопольський і Синельниківський райони.

У Дніпрі унаслідок удару безпілотника пошкоджено об’єкти інфраструктури.

У Кривому Розі пошкоджено підприємство, адмінбудівлю, гараж, приватний будинок та автомобілі.

Поранено трьох чоловіків, один із них – у важкому стані.

Крім того, пошкоджено багатоповерхівки та гараж.

Під ударом також опинився й Криворізький район. Там через удар БпЛА у Грушівській громаді зайнялася приватна оселя.

У Нікопольському районі загинув 54-річний і постраждав 64-річний чоловіки.

Пошкоджено заправки, парник, чотири господарські споруди. Зруйновано приватний будинок, ще два пошкоджено.

У Синельниківському районі, у Петропавлівській та Межівській громадах, пошкоджено приватні оселі, а у Покровській – загинув 74-річний чоловік.

Атака на Запорізьку область

У Новопавлівці Оріхівської громади Запорізької області загинуло подружжя.

За повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог ударив по селу керованими авіабомбами.

Під ударом опинилося й Запоріжжя. Там пошкоджено понад 20 будинків, дитячий садочок, одне з підприємств.

Постраждали 17 людей.

Атака на Сумську область

У Путивльській громаді ворог обстріляв наметовий табір.

Унаслідок обстрілу від осколкового поранення загинула 51-річна жінка.

Крім того, поранення дістали ще сім людей, серед яких восьмирічний хлопчик і його батьки.

Усіх постраждалих госпіталізували у стані середньої важкості.

Ще четверо людей постраждали під час дронового удару по центру Сум о 13:30 7 вересня – 13-річний хлопчик і його шестирічний брат, 30-річний чоловік та 60-річна жінка.

Через влучання на площі Незалежності пошкоджено будівлю Сумської ОВА.

Атака на Полтавську область

У Полтавській області пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, виникли пожежі у виробничих приміщеннях.

У Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю комунального підприємства.

Зафіксовано пошкодження транспортної інфраструктури й аварійне відключення електропостачання. Постраждалих немає.

У Кременчуці пошкоджено міст через річку Дніпро. Рух мостом перекрито.

У Кременчуцькому районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль і підприємство.

Атака на Черкаську область

У Черкаській області сили протиповітряної оборони працювали у межах області.

У небі над Черкащиною знищили 10 ворожих БпЛА.

Наразі звернень до екстрених служб щодо травмованих чи пошкодження майна не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Володимир Зеленський

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.