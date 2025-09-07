В Україні триває ліквідація наслідків атаки понад 800 російських дронів та 13 ракет, причому кілька БпЛА, попередньо, перетнули кордон із Білоруссю.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки масованої комбінованої атаки на Україну вночі 7 вересня.

Реакція Зеленського на нічну атаку 7 вересня

– У Києві руйнування звичайних житлових будинків. В одному з них розбиті перекриття між четвертим та восьмим поверхами. Станом на зараз відомо про двох загиблих людей, з них одна дитина. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах, – наголосив глава держави.

А у Запоріжжі, за його словами, пошкоджено понад 20 будинків і дитячий садок, у Кривому Розі – зруйнвано склади, загинули люди у Сафонівці на Сумщині та на Чернігівщині.

– Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби, – додав Зеленський.

На його думку, такі вбивства українців зараз, коли давно могла початися реальна дипломатія, – свідомий злочин і затягування війни.

– Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Розраховуємо й на реалізацію всіх домовленостей із посилення нашої ППО. Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля, – резюмував президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

