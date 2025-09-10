По меньшей мере два залетели из Беларуси: Зеленский о маршруте дронов в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали маршрута российских дронов, которые атаковали Польшу ночью 10 сентября.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский о хронологии и маршруте дронов в Польшу
Зеленский сообщил, что украинские военные еще ночью информировали польскую сторону по соответствующим каналам о движении российских дронов.
По его словам, по меньшей мере два российских дрона использовали воздушное пространство Беларуси для проникновения на территорию Польши.
Около 00:50 по киевскому времени было зафиксировано первое пересечение российским дроном государственной границы между Украиной и Польшей.
В целом, по меньшей мере несколько десятков российских дронов двигались вдоль границы Украины и Беларуси и в западных областях Украины.
По обновленным данным, этой ночью в общей сложности около двух десятков российских дронов могли совершить движение в воздушное пространство Польши.
— Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа, — добавил Зеленский.
Президент напомнил, что украинские силы защиты неба уничтожили более 380 российских дронов различных типов, по меньшей мере 250 из них — Шахеды.
Зеленский также подчеркнул готовность Украины к расширению сотрудничества с партнерами для защиты неба.
— Чтобы не только информирование или обмен разведданными, но и реальные совместные действия в небе гарантировали безопасность соседей. Россия должна почувствовать, что европейцы умеют защищаться, — заявил глава Украины.
Ранее сообщалось, что воздушную границу с Польшей пересекли российские беспилотники, один из которых повредил частный дом и автомобиль вблизи Люблина.