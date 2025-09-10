Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі маршруту російських дронів, які атакували Польщу вночі 10 вересня.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський про хронологію та маршрут дронів до Польщі

Володимир Зеленський поінформував, що українські військові ще вночі інформували польську сторону відповідними каналами про рух російських дронів.

За його словами, щонайменше два російські дрони використали повітряний простір Білорусі для проникнення на територію Польщі.

Близько 00:50 за київським часом був зафіксований перший перетин російським дроном державного кордону між Україною та Польщею.

Загалом щонайменше кілька десятків російських дронів рухалися вздовж кордону України і Білорусі та в Західних областях України.

За оновленими даними, цієї ночі загалом близько двох десятків російських дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі.

— Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа, – додав Зеленський.

Президент нагадав, що українські сили захисту неба знищили понад 380 російських дронів різних типів, щонайменше 250 із них – Шахеди.

Зеленський також наголосив про готовність України до розширення співпраці з партнерами для захисту неба.

— Щоб не тільки інформування чи обмін розвідданими, але й реальні спільні дії в небі гарантували безпеку сусідів. Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися, – заявив очільник України.

Раніше повідомлялося, що повітряний кордон з Польщею перетнули російські безпілотники, один із яких пошкодив приватний будинок та авто поблизу Любліна.

