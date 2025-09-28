Андрій Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ
Дроны РФ в Европе, переговоры Зеленского и Трампа, венгерские БпЛА в Закарпатье: главное за неделю
События последней недели показали, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины все теснее переплетается с глобальной безопасностью.
На фронте в Украине шли ожесточенные бои, Силы обороны уничтожали российскую военную технику и важные объекты, а на Запорожской АЭС произошел уже 10-й блэкаут.
В Европе обострились опасения из-за российских дронов и самолетов возле границ стран НАТО, а на дипломатическом уровне Украина активизировала сотрудничество с партнерами на Генеральной Ассамблее ООН и в рамках Крымской платформы.
Факты ICTV подготовили обзор, в котором осветили изменения на фронте в период с 19 до 26 сентября, направления главных атак российских войск в Украине и ключевые международные события недели.
- Ситуация на фронте с 19 до 26 сентября 2025
- Поражение российской военной техники
- Удар по учебному подразделению ВСУ
- 10-й блэкаут на Запорожской АЭС
- Венгерские дроны в Закарпатской области
- Закрытие аэропортов в Дании из-за дронов, самолеты РФ возле границы Латвии
- Планы ЕС по созданию проекта Стена дронов
- Совет Безопасности ООН по поводу самолетов РФ над Эстонией
- Генеральная Ассамблея ООН, переговоры Зеленского и Трампа, Крымская платформа
Ситуация на фронте с 19 до 26 сентября 2025
Ситуация на фронте в течение недели, как и в предыдущие дни, остается чрезвычайно тяжелой. Наиболее активные действия происходили на Покровском, Торецком, Северском, Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.
По информации Генерального штаба ВСУ, в период с 19 до 26 сентября на Покровском направлении российские войска атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Сухецкое, Новоэкономичное, Николаевка, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.
В то же время на Торецком направлении оккупанты пытались продвинуться в районах Александро-Шультиного, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки и Русиного Яра, а также наносили удары КАБами по Константиновке.
По данным Генштаба ВСУ, на Северском направлении Силы обороны Украины отражали атаки врага вблизи Федоровки, в сторону Ямполя и Дроновки.
Кроме этого, на Новопавловском направлении армия РФ стремилась продвинуться в районах населенных пунктов Сычнево, Новоселовка, Сосновка, Малиевка, Новониколаевка, Березово и Новогригоровка.
В Генштабе ВСУ рассказали, что на Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три попытки российских подразделений продвинуться вперед в районе Полтавки, а также оккупанты били по Белогорью.
Поражение российской военной техники
21 сентября в оккупированном Крыму спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Примары сожгло два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 Чайка.
В эти же сутки украинским спецназовцам удалось поразить три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8 и дорогостоящую российскую РЛС 55Ж6У Небо-У.
22 сентября дальнобойные беспилотники поразили Астраханский газоперерабатывающий завод, в результате чего были повреждены участки производства и остановлена часть производственного процесса.
Кроме того, 22 сентября Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение российской пусковой установки и радиолокационной станции зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф в Калужской области.
В этот же день стало известно, что еще 18 сентября подразделения ВСУ и СБУ уничтожили полковой склад боекомплекта российских оккупационных сил в Луганской области. В дополнение к БК, сгорели транспортные средства врага.
В ночь на 23 сентября Силы обороны Украины успешно поразили в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области России линейно-производственную диспетчерскую станцию 8-Н, которая обеспечивала нефтепродуктами оккупантов.
Кроме этого, в ВСУ подтвердили попадание в помпово-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.
В то же время атакована линейно-производственная диспетчерская станция Самара, расположенная в Самарской области России. На ней происходит смешивание нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals.
Также на этой неделе подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удары по двум самолетам на военном аэродроме Кача во временно оккупированном Крыму.
24 сентября произошло попадание по территории нефтеперерабатывающего предприятия Газпром Нефтехим-Салават в Башкортостане, в результате чего была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
В Волгоградской области Силы обороны атаковали нефтеперекачивающую станцию Кузьмичи-1, которая является частью транспортной системы для сырой нефти в южные регионы России.
Вскоре подтвердили поражение нефтеперекачивающей станции Зензеватка, которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод Куйбышев — Тихорецк.
Также 24 сентября Силы обороны поразили производство дронов в Валуйках Белгородской области РФ.
В ночь на 25 сентября на Запорожском направлении сбит российский самолет Су-34, сообщили Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что этот истребитель нанес удары по Запорожью с применением управляемых авиабомб.
Удар по учебному подразделению ВСУ
24 сентября враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.
Российские войска применили две баллистические ракеты Искандер. В ВСУ рассказали, что полностью избежать потерь среди личного состава не удалось, ведь произошло точное попадание в укрытие.
10-й блэкаут на Запорожской АЭС
На этой неделе на Запорожской АЭС произошел уже 10-й блэкаут с начала российской оккупации, сообщило ГП Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом.
АЭС работала на дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения. В Энергоатоме заявили, что это создает критическую ситуацию, которая угрожает безопасности не только Украины, но и странам Европы.
Там утверждают, что оккупанты намеренно не подключили станцию к энергоснабжению, продолжая грубую дезинформационную кампанию против Украины, а также сознательно подвергают опасности миллионы людей на всем континенте.
Венгерские дроны в Закарпатской области
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сообщил о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.
По его словам, украинские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство, вероятно, венгерских разведывательных дронов.
Предварительно, они могли вести разведку промышленного потенциала в украинских приграничных районах, предположил глава государства.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что радиолокационные средства дважды зафиксировали пролет БПЛА утром 26 сентября в небе над Закарпатской областью, который залетел со стороны Венгрии.
Закрытие аэропортов в Дании из-за дронов, самолеты РФ возле границы Латвии
В ночь на 23 сентября закрыли аэропорт в Копенгагене, а ряд рейсов в столице Дании отменили после того, как заметили дроны. В ту же ночь сообщалось о зафиксированных беспилотниках над городом Осло в Норвегии.
Позже, в ночь с 24 на 25 сентября, в Дании аэропорты снова приостанавливали работу из-за зафиксированных неизвестных дронов, в частности, над Ольборгом. Вскоре в местной полиции подтвердили, что неидентифицированные беспилотники заметили в северной части Ютландии.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко заявил, что Россия прямо говорит и демонстрирует, что воюет с НАТО.
— БпЛА снова над Данией. Игнорировать это долго не получится, — заявил Коваленко.
Уже 25 сентября два венгерских истребителя Gripen перехватили три российских самолета МиГ-31, а также Су-30 и Су-35, которые пролетели вблизи границы Латвии, сообщили в НАТО.
По мнению Коваленко, российские самолеты стоит сбивать во время вторжения в воздушное пространство НАТО.
— От войны, которую россияне и так запланировали в Балтии, добротой не уйдешь. Наоборот, предотвратить войну в Балтии возможно, добив Россию и их ВПК, — убежден руководитель Центра противодействия дезинформации.
Он убежден, что цель России заключается в том, чтобы продемонстрировать бездействие НАТО в Европе и добавить популярности политическим силам в странах Европейского Союза, которые нацелены на демонтаж ЕС и нынешней системы безопасности для ориентации на Москву.
— Это нужно понимать и бить, — подчеркнул руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Планы ЕС по созданию проекта Стена дронов
26 сентября состоялась видеоконференция по созданию Стены дронов, в которой приняли участие семь стран Европейского Союза. Среди них — Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария, а также представители НАТО.
По итогам встречи министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова участвовать в проекте, чтобы играть активную роль в защите Европы от российских ударных дронов.
Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил о планах ЕС построить трехкомпонентную систему защиты восточного фланга от России, в частности, морскую, дронную и наземную.
Совет Безопасности ООН по поводу самолетов РФ над Эстонией
Впервые за 34 года членства в ООН Эстония официально обратилась с призывом созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН после вторжения в воздушное пространство страны российских самолетов МиГ-31.
Недавно три истребителя РФ залетели в небо Эстонии — это произошло вблизи острова Вайндло в Финском заливе. Самолеты России находились в воздушном пространстве страны около 12 минут.
В НАТО немедленно отреагировали на этот инцидент, перехватив российские МиГ-31 итальянскими истребителями F-35.
Генеральная Ассамблея ООН, переговоры Зеленского и Трампа, Крымская платформа
На днях президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По словам главы государства, удалось достичь рекордного уровня участия лидеров и представителей государств и международных организаций в мероприятиях, которые были организованы или касались задач, важных для Украины.
На полях Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили ситуацию на фронтах, обмен военнопленными и санкции против России.
После встречи президент Украины заявил о поддержке идеи главы Белого дома о прекращении закупки российских энергоносителей. Также Трамп сообщил, что НАТО в Европе должно сбивать российские военные самолеты, которые залетают в воздушное пространство.
По мнению президента США, Украина с помощью Европейского Союза может победить в войне против России, вернуть территорию и даже “пойти дальше”. Причиной такой позиции Трамп назвал экономическую ситуацию в России.
Кроме этого, состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, впервые на глобальном уровне провели саммит Крымской платформы, а также было рекордное представительство мира во время Коалиции за возвращение похищенных Россией украинских детей.