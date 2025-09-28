Дроны РФ в Европе, переговоры Зеленского и Трампа, венгерские БпЛА в Закарпатье: главное за неделю

События последней недели показали, что полномасштабная война Российской Федерации против Украины все теснее переплетается с глобальной безопасностью.

На фронте в Украине шли ожесточенные бои, Силы обороны уничтожали российскую военную технику и важные объекты, а на Запорожской АЭС произошел уже 10-й блэкаут.

В Европе обострились опасения из-за российских дронов и самолетов возле границ стран НАТО, а на дипломатическом уровне Украина активизировала сотрудничество с партнерами на Генеральной Ассамблее ООН и в рамках Крымской платформы.

Факты ICTV подготовили обзор, в котором осветили изменения на фронте в период с 19 до 26 сентября, направления главных атак российских войск в Украине и ключевые международные события недели.

Ситуация на фронте с 19 до 26 сентября 2025

Ситуация на фронте в течение недели, как и в предыдущие дни, остается чрезвычайно тяжелой. Наиболее активные действия происходили на Покровском, Торецком, Северском, Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.

По информации Генерального штаба ВСУ, в период с 19 до 26 сентября на Покровском направлении российские войска атаковали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Сухецкое, Новоэкономичное, Николаевка, Лесовка, Зверовое, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.