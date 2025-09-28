У ніч проти 28 вересня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, запустивши сотні дронів і ракет різних типів.

Такі дані станом на ранок 28 вересня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 28 вересня: що відомо

Ворог атакував Україну 593 ударними БпЛА Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, двома реактивними БпЛА Бандероль, а також крилатими та аеробалістичними ракетами.

Зокрема, зафіксовано пуски:

Дрони та ракети летіли з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда та Кача (тимчасово окупований Крим).

Нічну повітряну атаку на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на ранок протиповітряна оборона збила або заглушила 611 цілей:

566 ударних БпЛА,

2 реактивні БпЛА Бандероль,

35 крилатих ракет Х-101,

8 крилатих ракет Калібр.

Відбиття атаки відбувалося на Півночі, Півдні, Сході та в центрі України. Основний напрямок удару – столиця.

Вибухи в Києві лунали протягом ночі та ранку 28 вересня.

За офіційними даними, загинули щонайменше 4 людини, ще 13 дістали поранення. Серед жертв – 12-річна дівчинка.

Атака зачепила шість районів міста: Солом’янський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський та Оболонський.

Пошкоджено житлові будинки, дитячий заклад, Інститут кардіології, десятки автомобілів і об’єкти інфраструктури.

Крім того, у ніч проти 28 вересня ворог атакував Запоріжжя.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі постраждала 21 людина, серед них — 2 дитини.

Одна з ракет влучила поруч із житловою 9-поверхівкою, внаслідок чого сталася пожежа.

Надзвичайники врятували 13 мешканців та ліквідували займання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

