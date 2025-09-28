Нічна атака на Україну: РФ запустила 643 повітряні цілі, основний напрямок – Київ
У ніч проти 28 вересня РФ здійснила чергову комбіновану атаку на Україну, запустивши сотні дронів і ракет різних типів.
Такі дані станом на ранок 28 вересня оприлюднили у Повітряних силах ЗСУ.
Нічна атака на Україну 28 вересня: що відомо
Ворог атакував Україну 593 ударними БпЛА Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, двома реактивними БпЛА Бандероль, а також крилатими та аеробалістичними ракетами.
Зокрема, зафіксовано пуски:
- 2 ракет Х-47М2 Кинджал з повітряного простору Липецької області РФ,
- 38 крилатих ракет Х-101 із Саратовської області,
- 8 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря.
Дрони та ракети летіли з напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда та Кача (тимчасово окупований Крим).
Нічну повітряну атаку на Україну відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
За попередніми даними, станом на ранок протиповітряна оборона збила або заглушила 611 цілей:
- 566 ударних БпЛА,
- 2 реактивні БпЛА Бандероль,
- 35 крилатих ракет Х-101,
- 8 крилатих ракет Калібр.
Відбиття атаки відбувалося на Півночі, Півдні, Сході та в центрі України. Основний напрямок удару – столиця.
Вибухи в Києві лунали протягом ночі та ранку 28 вересня.
За офіційними даними, загинули щонайменше 4 людини, ще 13 дістали поранення. Серед жертв – 12-річна дівчинка.
Атака зачепила шість районів міста: Солом’янський, Святошинський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський та Оболонський.
Пошкоджено житлові будинки, дитячий заклад, Інститут кардіології, десятки автомобілів і об’єкти інфраструктури.
Крім того, у ніч проти 28 вересня ворог атакував Запоріжжя.
Унаслідок вибухів у Запоріжжі постраждала 21 людина, серед них — 2 дитини.
Одна з ракет влучила поруч із житловою 9-поверхівкою, внаслідок чого сталася пожежа.
Надзвичайники врятували 13 мешканців та ліквідували займання.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 313-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.