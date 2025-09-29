Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, який гарантує подальше фінансування абонплати для терміналів Starlink, що працюють в Україні.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Польща надалі оплачуватиме Starlink для України

– Це важливе рішення забезпечить безперервний зв’язок для прифронтових громад і критичної інфраструктури тоді, коли він потрібен найбільше, – йдеться у повідомленні.

Завдяки терміналам Starlink лікарні, школи, критична інфраструктура та мешканці прифронтових регіонів залишаються на зв’язку навіть під час постійних атак.

Технологія забезпечує не лише доступ до інтернету, а й стійкість, безпеку та можливість підтримувати контакт із зовнішнім світом.

За час повномасштабної війни Польща передала Україні понад 29 тис. терміналів Starlink і стала одним із ключових партнерів, який підтримує цифрову стійкість нашої держави.

– Вдячні президенту Польщі, уряду Польщі, міністру цифровізації Кшиштофу Гавковському та заступнику міністра Міхалу Граматиці за непохитне лідерство, – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 25 серпня Навроцький наклав вето на законопроєкт про виплати й безкоштовне медобслуговування безробітним українцям, який продовжував тимчасовий захист до березня наступного року.

Після цього міністр цифровізації країни Кшиштоф Гавковський заявив, що через таке рішення Польща не зможе оплачувати роботу переданих Україні терміналів Starlink.

Наступного дня керівник Адміністрації президента Польщі Збігнєв Богуцький заявив, що доступ до Starlink для України не відключать.

Він додав, що підтримка зберігання даних українського уряду у безпечному місці також зберігається.

26 вересня президент Навроцький також підписав закон про продовження допомоги українцям, які перебувають у Польщі.

Попередня допомога діяла до 30 вересня, проте для отримання нової допомоги було змінено умови.

